Non conservé par l’AS Rome, malgré un prêt jusqu’à l’été prochain, le milieu de terrain du PSG, Renato Sanches, se dirigerait tout droit vers la Turquie.

Mercato PSG : L’AS Rome ne veut plus de Renato Sanches

Prêté à l'AS Roma pour toute la saison l'été dernier, Renato Sanches déçoit sous les couleurs des Giallorossi, si bien qu’il devrait faire son retour au Paris Saint-Germain durant ce mois de janvier, selon les informations de Sky Italia, qui assure que les jours du milieu de terrain dans la capitale romaine sont comptés. Avec seulement cinq apparitions en Serie A, le Golden Boy 2016 n’a pas convaincu et avec le départ de son compatriote José Mourinho, son avenir ne semble plus s’écrire à Rome. Qu’à cela ne tienne. La source transalpine indique que le joueur de 26 ans, quoique lié au PSG jusqu’en juin 2027, ne devrait faire qu'un arrêt express à Paris, Luis Enrique ne comptant pas sur lui pour la suite de la saison. Des sources turques assurent même que Renato Sanches serait très proche de rebondir au Besiktas.

Renato Sanches prêté avec option d’achat à Besiktas

En effet, selon les renseignements obtenus par le média Fotomaç, Renato Sanches se rapprocherait sérieusement du Besiktas. Un accord n'a pas encore été trouvé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues turcs, mais l’affaire serait bien engagée et l’international portugais ne serait pas contre l’idée de retrouver son ancien sélectionneur Fernando Santos qui espère parvenir à le relancer dans la Süper Lig. Alors que le Paris SG veut un prêt avec une option d'achat obligatoire, pour être sûr de ne plus revoir l’ancien joueur de Lille OSC à la fin de la saison actuelle, l’actuel 4e du championnat turc opterait pour un prêt frappé d’une option d’achat. Sky Italia confirme la tendance et rapporte que Renato Sanches devrait bien rebondir à Besiktas dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, négocié avec le PSG.