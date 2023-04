Publié par Enzo Vidy le 22 avril 2023 à 02:03

Alors que le RC Strasbourg se déplace à Reims dimanche prochain, un retour de taille a été annoncé au RCSA pour cette rencontre.

RC Strasbourg : Une défaite pourrait coûter très cher au RCSA

17e et relégable avec deux points de retard sur la 16e place, le RC Strasbourg va avoir un nouveau virage très important à négocier après celui de la selaine dernière. Solides et appliqués face à Ajaccio (3-1), les Strasbourgeois ont éloigné un concurrent direct, et s'apprête à défier le Stade de Reims à Auguste Delaune dès dimanche pour confirmer la belle performance du week-end dernier.

Dans une saison qui va bientôt toucher à sa fin, le RC Strasbourg peut encore se sauver, mais il commence à devenir quasiment interdit de concéder une quelconque défaite. Pendant que le RCSA sera à Reims, Brest sera du côté de l'AC Ajaccio, tandis que le FC Nantes recevra l'ESTAC. Il n'est donc pas impossible de faire une très belle opération en allant gagner à Auguste Delaune, si les Brestois et les Nantais étaient amenés à laisser filer des points. Et pour ce match délicat qui attend Frédéric Antonetti face aux hommes de Will Still, l'entraîneur du club alsacien pourra compter sur un retour de taille dans son effectif.

Dimitri Liénard sera de retour face à Reims

Touché au quadriceps, Dimitri Liénard était absent depuis plusieurs semaines, ratant les matches à Monaco (4-3), contre Lens (2-1) et plus récemment face à Ajaccio à la Meinau (3-1). Mais à deux jours du déplacement du RCSA à Reims, son entraîneur, Frédéric Antonetti, a confirmé le retour de son milieu de terrain. "Dimitri Liénard est opérationnel. Il s’est entraîné normalement." Un retour ô combien important pour le RC Strasbourg, qui aura besoin de ses meilleurs éléments dans les semaines à venir pour espérer valider son maintien à l'issue de la saison.