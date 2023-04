Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 02:05

Menacé de relégation en Ligue 2, le RC Strasbourg doit tout donner, lors des derniers matchs, pour se sauver. Alexander Djiku a donné le ton pour ce faire.

Le RC Strasbourg est en grande difficulté en championnat. À 7 journées de la fin de la Ligue 1, le club alsacien est 17e et relégable en Ligue 2. Grâce à sa victoire sur l’AC Ajaccio (3-1), dimanche, le RCSA a conforté son agence sur le club corse, un concurrent direct dans la course pour le maintien. Le Racing (29 points) a 2 points de retard sur le Stade Brestois (16e) et le FC Nantes (15e) et 3 points en moins que l’AJ Auxerre (14e).

C’est donc avec ces trois clubs classés devant lui que le RC Strasbourg va batailler pour tenter de se maintenir dans l’élite. Les Strasbourgeois ont d’ailleurs une confrontation directe avec le FC Nantes au stade de la Beaujoire, lors de la 34e journée, le 7 mai.

RC Strasbourg : Djiku, « ce sera une lutte acharnée pour se maintenir »

Avant le prochain rendez-vous des Alsaciens à Reims, dimanche, Alexander Djiku a passé une consigne, sur la chaîne L'Équipe. Il a demandé à ses coéquipiers de rester concentrés jusqu’au dernier match du sprint final.

« Pour se maintenir, ce sera une lutte acharnée. Il faut être soudés et solidaires, avoir la tête froide et, surtout, garder une certaine sérénité pour aborder les matchs du mieux possible », a prévenu le capitaine.

Après les trois points pris face à Ajaccio, le RC Strasbourg cherche à glaner le plus de points possible pour ne pas voir ses concurrents prendre le large. « On sait que le maintien se jouera jusqu'à la fin, peut-être jusqu'à la dernière journée, et qu'il faudra prendre beaucoup de points », a-t-il indiqué pour finir.

Pour rappel, Strasbourg a limogé Julien Stéphan le 9 janvier 2023 au profit de son adjoint Mathieu Le Scornet, comme entraineur intérimaire. Frédércic Antonetti a ensuite été nommé le 13 février, avec pour mission de maintenir le RC Strasbourg en Ligue 1.