Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2023 à 10:25

Cité sur la liste des potentiels remplaçants de Christophe Galtier au PSG, Marcelo Gallardo a dressé le portrait robot du club qui pourrait avoir ses faveurs pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Le Paris SG a coché le nom de Marcelo Gallardo

Depuis le 23 octobre 2022, Marcelo Gallardo, passé en tant que joueur à l’AS Monaco et au Paris Saint-Germain, n’est plus l’entraîneur de River Plate, qu’il a dirigé pendant huit ans. Il est réapparu sur un banc le 19 janvier dernier, à l’occasion de la rencontre de gala Riyad XI-PSG, qui avait vu s’opposer une nouvelle fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Désireux de reprendre du service la saison prochaine, le technicien argentin figure sur les tablettes du Paris SG pour la succession de Christophe Galtier.

Si Zinédine Zidane reste la grande priorité de l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sondent également d’autres entraîneurs, dont l’ex-iconique coach de River Plate, à en croire les informations du quotidien L’Équipe. Mais Marcelo Gallardo ne compte pas s’abandonner dans les bras du premier venu.

PSG Mercato : Marcelo Gallardo fixe ses conditions pour signer

Outre le Paris Saint-Germain, Marcelo Gallardo est aussi placé dans le viseur du Real Madrid pour remplacer éventuellement Carlo Ancelotti. Interrogé par le média britannique The Athletic, le coach de 47 ans a fixé ses conditions pour répondre favorablement à l’appel d’un nouveau club. « J'ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose. J'ai besoin d'un sentiment d'identification. Si je ne l'obtiens pas, je n'ai aucun problème à continuer à faire ce que je fais maintenant », a déclaré Marcelo Gallardo, qui aimerait également s’identifier à son futur point de chute.

« Il faut que ce soit lié à un sentiment. Vous devez trouver la bonne connexion, l'endroit où vous pouvez transmettre vos idées. Je ne suis pas du genre à rejoindre n'importe quel club parce que je veux entraîner en Europe. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Il faudrait que je connaisse le modèle et la culture du club. Vous ne pouvez pas ignorer l'histoire de l'endroit où vous allez travailler et vivre. Cet aspect est extrêmement important », a ajouté l’ancien milieu de terrain argentin.

Bonne nouvelle pour le Paris SG puisque Gallardo connaît bien le club et la culture française pour avoir passé cinq ans dans le Championnat français.