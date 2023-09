Le mécontentement grandit autour du jeune milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, à l'Olympique de Marseille. Le coach du club phocéen, Marcelino, ne met pas assez en avant ce jeune talent apprécié des fans marseillais et cela commence à agacer.

L’Olympique de Marseille de Marcelino compromet l'avenir d'Azzedine Ounahi

L'arrivée de Marcelino à la tête de l'OM en juin dernier n'était pas le premier choix de la direction marseillaise pour remplacer Igor Tudor. Initialement, Marcelo Gallardo était le favori des décideurs du club phocéen. Cependant, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a finalement opté pour Marcelino, avec qui il avait déjà travaillé avec succès dans le sud de l'Espagne.

Malgré un mercato estival ambitieux qui a vu l'OM attirer des joueurs de renom tels qu'Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Joaquin Correa, le club a été éliminé dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos. En outre, l'Olympique de Marseille se trouve actuellement à une modeste troisième place de Ligue 1, bien en deçà des attentes des supporters.

L'une des principales critiques à l'égard de Marcelino concerne son système de jeu en 4-4-2, qui ne semble pas convenir à tous les joueurs de l'équipe. Alors qu'Ismaïla Sarr s'adapte bien à cette tactique, Azzedine Ounahi en souffre. Arrivé à l'OM en provenance d'Angers pour 10 millions d'euros au début de l'année 2023 après une brillante Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc, Ounahi semble désormais relégué au second plan par Marcelino.

Mercato OM : Azzedine Ounahi poussé vers la sortie

Le joueur de 23 ans, qui a généralement évolué en tant que milieu de terrain relayeur dans un système 4-3-3, a été titularisé au poste de milieu gauche lors des trois premiers matchs officiels de la saison de l'OM, mais n'a pas réussi à donner le meilleur de lui-même. Après avoir inscrit un but spectaculaire contre Reims (2-1), Ounahi n'a plus eu l'occasion de jouer depuis le 15 août, une période d'inactivité considérable pour un joueur qui avait suscité de grandes attentes lors de son arrivée à Marseille.

La gestion d'Ounahi par Marcelino soulève des critiques et des interrogations quant à l'avenir du joueur. De nombreux observateurs estiment que jouer à un poste qui ne lui convient pas limite sa capacité à exprimer tout son potentiel. Pendant ce temps, il continue de briller avec l'équipe nationale marocaine, comme en témoigne sa performance récente et son but marqué contre le Burkina Faso.

Les critiques ne proviennent pas uniquement des médias et des observateurs, mais également de personnalités du football telles que Mehdi Benatia et Adil Rami, qui ont exprimé leur désaccord quant à la manière dont Ounahi est traité. Certains estiment que sa créativité aurait pu être précieuse pour l'OM lors de certains matchs.

La situation d'Ounahi suscite des interrogations sur son avenir à Marseille. Il a été courtisé par des clubs prestigieux en Angleterre et en Espagne cet été, ce qui montre que de nombreuses équipes s'intéressent à son profil. Il n'est donc pas exclu qu'il envisage un départ dès cet hiver, d'autant plus que Pablo Longoria n'hésite pas à recruter de nouveaux joueurs et à laisser partir ceux qui ne correspondent pas aux plans de l'équipe.