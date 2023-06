Alors que la direction de l’OM a entamé des négociations pour s’attacher les services de Marcelino, un autre prétendant joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Une forte concurrence se profile pour Marcelino

Le recrutement d'un nouvel entraîneur est devenu la priorité absolue pour l'Olympique de Marseille en ce début de mercato estival. Alors que la reprise de l'entraînement prévue pour le 3 juillet prochain approche à grands pas, le club phocéen se trouve toujours sans entraîneur. Malgré les efforts déployés et des entretiens approfondis, les pistes menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca n'ont pas abouti, poussant les dirigeants marseillais à se tourner vers une alternative.

Dans cette optique, Marcelino est devenu la nouvelle cible prioritaire de l'OM. Les dirigeants marseillais ont rapidement entamé des discussions avec l'entraîneur espagnol dans l'espoir de le convaincre de rejoindre le club dans les prochains jours. Et selon les informations de Fabrizio Romano, les pourparlers progressent dans la bonne direction. Son arrivée pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'Olympique de Marseille.

L'entraîneur espagnol, qui a fait ses preuves lors de ses passages à Villarreal, Valence et l'Athletic Bilbao, est reconnu pour ses qualités tactiques et sa capacité à développer un jeu attractif. Son expérience et sa connaissance approfondie du football espagnol pourraient constituer des atouts précieux pour l'équipe phocéenne. Cependant, l'OM devra faire face à une concurrence féroce sur cette piste.

Celta Vigo fonce aussi sur Marcelino

En effet, selon les informations de Marca, le Celta Vigo est également intéressé par les services de Marcelino. Cette compétition pour sa signature risque de rendre la tâche plus difficile pour les Marseillais. Pour le moment, rien n'est encore officiel et les négociations sont toujours en cours. Le club présidé par Pablo Longoria doit s'assurer de conclure rapidement un accord avec Marcelino ou explorer d'autres options si nécessaire.

Le temps presse, et il est essentiel pour le club de disposer d'un entraîneur en place avant la reprise de l'entraînement afin de pouvoir préparer la nouvelle saison dans les meilleures conditions. Les supporters de l'OM attendent avec impatience l'annonce officielle du nouvel entraîneur.

L'arrivée de Marcelino pourrait représenter un nouveau départ pour le club et susciter l'enthousiasme quant à l'avenir de l'équipe. Il reste à voir si l'Olympique de Marseille parviendra à sécuriser sa signature malgré la concurrence du Celta Vigo et à trouver en lui le meneur idéal pour guider l'équipe vers le succès lors de la saison à venir.