Potentielle cible de l’OL durant ce mercato hivernal, Karim Benzema a tenu à rétablir la vérité sur son avenir à Al-Ittihad en Arabie saoudite.

Six mois après son arrivée en Arabie saoudite, Karim Benzema va-t-il faire ses valises pour une nouvelle destination ? L’attaquant français traverse actuellement une période assez délicate dans son nouveau club, où il est vivement critiqué pour ses récentes controverses. Sous pression à Al-Ittihad, l’ancien avant-centre du Real Madrid aimerait changer d’air durant ce mercato hivernal et l’aurait fait savoir à sa direction. Le Ballon d’Or 2022 aurait même demandé à quitter « temporairement » Al-Ittihad dès cet hiver.

Toutefois, Karim Benzema a vite démenti ces allégations, en les qualifiant de fausses informations. « Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est », a-t-il réfuté dans des propos rapportés par L’Équipe. Malgré ce démenti, il semble que la relation entre l’ancien international tricolore et le club saoudien soit tendue, suite aux critiques de son entraîneur Marcelo Gallardo, qui reproche notamment au joueur d'avoir été en retard à plusieurs reprises lors des séances d’entraînement.

Karim Benzema conserve une belle cote en Europe

Quoi qu’il en soit, Karim Benzema a enchainé de bonnes performances avec le club d’ Al-Ittihad en inscrivant douze buts en vingt rencontres disputées dans le championnat saoudien cette saison. Il démontre ainsi qu'à 36 ans, il reste encore un attaquant de premier plan. C’est dans ce contexte, l'Olympique Lyonnais se serait renseigné sur la possibilité de faire revenir son ancien buteur.

L’OL songerait sérieux à récupérer son ancien joueur formé au club, même cette opération est considérée comme très complexe. Le salaire de KB9 reste hors de portée des finances lyonnaise. Chelsea serait également intéressée par Karim Benzema, dont le contrat avec Al-Ittihad expire en juin 2026. L’ancien Madrilène semble être au centre de l'attention de plusieurs clubs européens en cette période de mercato.