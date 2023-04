Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2023 à 19:55

À la veille de l’Olympico contre l’OL au Groupama Stadium, l’agent de l’attaquant Alexis Sanchez a fait une annonce fracassante sur son avenir avec l’OM.

OM Mercato : Alexis Sanchez va continuer son aventure en Europe

En fin de contrat le 30 juin prochain, Alexis Sanchez n'est pas encore assuré d’activer pour le moment son année supplémentaire en option contenue dans son bail. Pour autant, l'agent de l’attaquant de 34 ans, Fernando Felicevich, a rassuré que son client compte bel et bien poursuivre son aventure européenne la saison prochaine.

« Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste », a annoncé le représentant de l’ancien ailier du Barça, Arsenal, Manchester United et l’Inter Milan, notamment, dans une interview accordée à El Mercurio. Toutefois, El Nino a des conditions pour rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

OM Mercato : Alexis Sanchez fixe ses conditions à Longoria

D’après les informations relayées par L’Équipe, Alexis Sanchez a exprimé son souhait de poursuivre avec l’Olympique de Marseille en cas de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Le quotidien sportif ajoute que l’international chilien souhaite également un salaire revu à la hausse pour rester sur la Canebière une deuxième année. Reste maintenant à savoir si le président Pablo Longoria, contraint de surveiller ses dépenses, réussira à convaincre le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille (16 buts et 2 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues) ne pas s’en aller.