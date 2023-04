Publié par Edouard le 24 avril 2023 à 15:45

Deux cadres du Real Madrid ne participeront pas au match des Merengues face à Gérone mardi soir. Ils sont touchés, indique Carlo Ancelotti.

Real Madrid : Deux français absents face à Gérone

Carlo Ancelotti l'a annoncé ce matin en conférence de presse : Karim Benzema et Eduardo Camavinga ne seront pas du déplacement à Gérone mardi (19h30) pour la 31e journée de Liga. "Benzema a pris un coup, Camavinga aussi. Il n'y a rien d'alarmant", a indiqué le coach du Real Madrid. Les Merengues, 2es à 11 points du Barça, se déplacent chez le 11e du championnat, Gérone.

Les deux français font partie des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti cette saison. Karim Benzema est le seul joueur de champ à avoir pris part à tous les matchs du Real depuis la dernière trêve internationale. De son côté, Eduardo Camavinga est le joueur qui a participé au plus grand nombre de matchs du Real Madrid depuis le début de la saison (49 sur 50).

Des blessures mineures pour Benzema et Camavinga

Carlo Ancelotti a toutefois tenu à rassurer les supporters, les blessures des deux stars du Real Madrid sont minimes. L'entraîneur italien a expliqué que Karim Benzema jouerait les prochains matchs contre Almeria (samedi à 18h30) et la Real Sociedad (le 2 mai à 22h). "J'espère qu'il se sentira bien, parce qu'il est très important pour nous. Il a affiché un très bon niveau sur ses deux derniers matches, et je crois que l'on doit maintenir ce niveau en le faisant jouer, et non pas en le préservant. Quand il va bien, lui veut jouer, doit jouer. Et nous, on a besoin de lui", a souligné Carlo Ancelotti.

De son côté, l'attaquant brésilien Rodrygo était absent de l'entraînement ce lundi matin, en raison de douleurs à l'estomac. "Rodrygo ne s'est pas entraîné mais il sera disponible pour le match face à Gérone", a toutefois déclaré Carlo Ancelotti. Le Brésilien est en effet bien dans le groupe convoqué pour le match. Loin du Barça en Liga, les Madrilènes préparent surtout leur double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Le match aller aura lieu le 9 mai à 21h au stade Santiago Bernabeu.