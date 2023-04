Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2023 à 16:31

Si Luis Campos attend patiemment l’ouverture du mercato estival pour renforcer au maximum l’effectif du PSG, certains joueurs devraient aussi quitter Paris.

PSG Mercato : Plusieurs Titis poussés vers la sortie

Ce lundi matin, RMC Sport a révélé que, financièrement, le PSG « ne devrait pas être restreint par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente ». À côté de cela, il faudra aussi préciser la situation de certains titis qui peinent à percer au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.

Un peu plus tôt dans la journée, Foot Mercato annonçait que « le PSG a soumis une proposition de contrat aux milieux Queyrell Tchicamboud et Mahamadou Diawara, mais la tendance est plus au départ pour ces deux éléments ». Une information désormais confirmée par L’Équipe, qui indique même que la décision du dernier cité devrait être bientôt exprimée à la direction du club de la capitale.

PSG Mercato : Mahamadou Diawara a la côte sur le marché

En fin de contrat stagiaire, Mahamadou Diawara ne semble pas emballé par le projet sportif flou proposé par le PSG. Le milieu offensif franco-malien a donc refusé de signer. Mécontent de sa décision, le Paris Saint-Germain l’a sanctionné en le faisant jouer avec les U18 au lieu des U19. L’Équipe ajoute que le milieu de 18 ans devrait s'engager en Allemagne, en Autriche ou avec une autre équipe de Ligue 1.

« La décision sur sa future destination doit être actée dans les prochains jours », indique le quotidien sportif. De son côté, Foot Mercato annonce que « Diawara intéresse plusieurs équipes, en France comme à l’étranger (dont le PSV et Benfica) ». Pour rappel, avant le 30 avril, les centres de formation français doivent faire connaître les décisions prises pour les jeunes joueurs qui arrivent en fin de contrat.