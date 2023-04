Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 12:11

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 et toujours associé au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait poursuivre son aventure avec le PSG, mais à une condition.

PSG Mercato : Mbappé réclame Zidane sur le banc du Paris SG

Après son exploit de l’été passé, le Paris Saint-Germain va-t-il parvenir une nouvelle fois à éloigner Kylian Mbappé du Real Madrid ? À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, la star française de 24 ans aurait déjà fait connaître son souhait à la direction parisienne. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par la Defensa Central, Mbappé aurait très clairement fait comprendre à Nasser Al-Khelaïfi qu’il resterait au PSG que si Zinédine Zidane remplace Christophe Galtier sur le banc la saison prochaine.

Désireux de gagner la Ligue des Champions, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne supporterait plus les différents échecs des Rouge et Bleu dans cette compétition européenne et souhaiterait que son club s’attache les services de Zidane afin d’augmenter ses chances de décrocher le Graal. Toujours selon la même source espagnole, l’avenir du technicien marseillais de 50 ans inquiéterait sérieusement Kylian Mbappé. Et comme pour mettre la pression sur le Paris SG, Mbappé également contacté personnellement Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

PSG Mercato : Mbappé a parlé avec Florentino Pérez

S’il se projette encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine, mais sous la houlette de Zinédine Zidane, Kylian Mbappé n’a pas totalement effacé le Real Madrid de ses plans d’avenir. À en croire Directo Gol, le partenaire de Lionel Messi aurait personnellement appelé Florentino Pérez pour présenter ses excuses au Real Madrid pour sa volte-face de dernière minute au terme de la saison passée.

Sur Radio Marca, le journaliste Ramon Alvares de Mon du média OK Diario a expliqué à Pérez que porter la tunique blanche des Merengues était toujours son rêve et qu’une arrivée pourrait être possible en 2024, à l’issue de son engagement avec le Champion de France en titre. Le Paris SG sait donc quoi faire.