Mercato ASSE : Larqué n’est pas emballé par le recrutement

L’ASSE tente de reconstruire une nouvelle équipe pour la Ligue 2. Mais le recrutement des dirigeants stéphanois ne rassure pas encore Jean-Michel Larqué.

Mercato : 4 recrues en renfort, 3 options d’achat levées

Reléguée en Ligue 2 en l’issue de la saison dernière, l’ASSE a laissé partir plusieurs joueurs. Les uns étaient en fin de contrat, les autres n’entraient plus dans les plans de l’entraîneur et dans le projet de Kilmer Sports Ventures (KSV). Pour constituer leur nouvelle équipe, les responsables du groupe canadien ont recruté quatre nouveaux joueurs en un mois et demi de mercato.

Ce sont : Mahmoud Jaber (milieu de terrain), Lassana Traoré (arrière gauche), Chico Lamba (défenseur central) et Josuha Duffus (avant-centre). Les options d’achat de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah ont aussi été levées. Mais le dernier n’a pas encore rejoint le groupe stéphanois.

Larqué : « J’ai l’impression que l’équipe n’est pas constituée pour remonter »

Néanmoins, Jean-Michel Larqué n’est pas emballé par le recrutement des dirigeants de l’AS Saint-Etienne. « Je ne suis pas sûr que les supporters ont encore le sourire », a-t-il confié dans une interview dans Poteaux-Carrés. « Je n’aimerais pas qu’on les prenne pour des idiots », a-t-il ajouté. L’ancienne gloire des Verts n’a toujours pas digéré la relégation de son équipe de cœur en Ligue 2, après seulement une saison dans l’élite. Lisez aussi : Mercato ASSE : Il snobe Saint-Etienne et se justifie !

« Je suis très inquiet, toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. […]. Ma colère n’est pas redescendue », a-t-il glissé, tout en critiquant sévèrement la gestion du groupe canadien. « Il y a eu une cellule de recrutement, c’est très ronflant. J’ai vu ça à la présentation. Ils ont tous plein de galons, plein de médailles sur la poitrine et le résultat, il est là ».

Pour Jean-Michel Larqué l’équipe actuelle de l’ASSE ne semble pas taillée pour jouer la remontée en Ligue 1. « Je ne sais pas qui ils ont recruté. Je n’ai pas l’impression que l’équipe se soit constituée pour remonter, avec une petite marge de sécurité, alors que l’objectif claironné est la remontée directe avec le titre à la clé », s’est-il inquiété.