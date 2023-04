Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 17:50

Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le PSG accueille le FC Lorient ce dimanche après-midi. Découvrez le groupe convoqué par Christophe Galtier pour ce match.

PSG : Nuno Mendes de retour avec le Paris SG

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a communiqué sa liste de joueurs convoqués pour le match contre le FC Lorient, demain, au Parc des Princes, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. À six journées de la fin du Championnat, Christophe Galtier a retenu 20 éléments pour poursuivre sur la voie du 11e titre de Champion de France. Absent de l’entraînement du vendredi, Renato Sanches n'en fait pas partie. Le milieu de terrain portugais de 25 ans se remet tout juste d'une blessure et Galtier a préféré le laisser de côté pour la réception des Merlus.

Déjà déclarés forfaits jusqu’à la fin de la saison, Neymar, Presnel Kimpembé et Nordi Mukiélé ne seront pas présents face aux garçons de Régis Le Bris Par contre, le latéral gauche Nuno Mendes, absent face à Angers la semaine passée, fait son retour dans le groupe du PSG. Face à la presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier avait annoncé la présence de son défenseur de 20 ans face au FCL.

« Le groupe va très bien, nous avons bien récupéré après la victoire à Angers. On a bien travaillé cette semaine, avec de très bonnes séances d'entraînement, avec beaucoup d'entrain et de sérieux. Nuno Mendes est opérationnel ? Oui. La semaine dernière, il avait une gêne qui était un peu embêtante. Depuis, il a bien travaillé et il est disponible », a déclaré Christophe Galtier. À noter également les présences des Titis Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu.

PSG-FC Lorient : Les 20 de Christophe Galtier

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Rico

Défenseurs : Mendes, Bernat, Marquinhos, Ramos, Bitshiabu, Hakimi

Milieux : Verratti, Danilo, Vitinha, Ruiz, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Messi, Mbappé, Ekitike, Housni, Gharbi.