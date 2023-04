Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 15:19

À deux jours de la réception du FC Lorient, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, annonce la couleur.

PSG : Un milieu de terrain absent à l'entraînement

Leader du championnat de Ligue 1 avec 8 points d’avance sur son dauphin, l’OM, le Paris Saint-Germain court allègrement vers son 11e titre de champion de France. Pour la 33e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier affrontent le FC Lorient de Régis Le Bris. 11e au classement, le FC Lorient veut remonter et terminer dans le top 10 au terme de la saison. Les Merlus viennent donc au Parc des Princes ce dimanche après-midi avec beaucoup d’ambitions. Pour cette rencontre, l'entraîneur du PSG devrait continuer à se passer des services de Renato Sanches.

De retour à l’entraînement cette semaine, le milieu de terrain portugais n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses partenaires. Toujours aux soins, Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele sont d’ores et déjà forfaits pour le reste de la saison. Lui aussi absent depuis quelques jours, le jeune arrière droit Timothée Pembélé était présent au Camp des Loges pour la séance d’entraînement ce vendredi. Les Rouge et Bleu pourraient également compter sur un renfort de poids en défense contre le FC Lorient.

PSG : Galtier confirme la présence de Nuno Mendes face à Lorient

De passage en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur le groupe du Paris Saint-Germain avant d'affronter le FC Lorient, dimanche à 17h, au Parc des Princes. Le technicien marseillais a notamment annoncé le retour de l’international portugais Nuno Mendes. Absent ces derniers jours, le latéral gauche de 20 ans retrouve ses coéquipiers et sera donc opérationnel pour affronter les Merlus.

« Nuno Mendes est opérationnel ? Oui. La semaine dernière, il avait une gêne qui était un peu embêtante. Depuis, il a bien travaillé et il est disponible », a déclaré Christophe Galtier. C’est donc un groupe quasiment complet du PSG qui attend le FC Lorient au Parc des Princes.