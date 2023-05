Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat avec le PSG. La star argentine s’apprête à faire ses valises pour quitter la Ligue 1.

Lionel Messi suspendu deux semaines par le PSG

En réponse à son escapade sans autorisation au Moyen-Orient dans le cadre de son juteux contrat avec le Ministère du Tourisme de l’Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain a décidé de sanctionner. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant argentin de 35 ans est suspendu deux semaines par son président Nasser Al-Khelaïfi avec effet immédiat.

Le Champion du monde 2022 ne fera donc pas partie du groupe de Christophe Galtier qui va affronter l’ES Troyes AC ce dimanche et l'AC Ajaccio le samedi 13 mai, en Ligue 1. Mais ce n’est pas tout. Le média sportif ajoute que durant cette quinzaine, Lionel Messi ne pourra pas jouer de match avec le Paris Saint-Germain, mais il est également privé d'entraînement et le PSG ne le paiera pas durant cette période. Après pareille sanction, difficile d'imaginer la Pula et le PSG prolonger leur collaboration à l'issue de la saison en cours.

Mercato PSG : Lionel Messi ne sera plus au PSG la saison prochaine

Selon L’Équipe, Lionel Messi ne sera pas payé non plus par le Paris Saint-Germain durant les deux semaines à venir, ce qui devrait lui faire économiser près de 1,5 million d'euros. D’après les renseignements du journaliste Loïc Tanzi, « Messi ne sera plus un joueur du Paris Saint Germain la saison prochaine. » Ainsi, le natif de Rosario partira libre du Paris SG au terme de la saison et la fin de son contrat le 30 juin prochain. Reste maintenant à savoir où atterrira le partenaire de Neymar et Kylian Mbappé.