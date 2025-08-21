ASSE : Deux bonnes nouvelles tombent à l’Étrat !

L’ASSE respire avant son déplacement à Boulogne. À l’Étrat, le staff a livré deux signaux positifs concernant ses défenseurs, Maxime Bernauer et Chico Lamba. Des retours attendus qui confortent l’optimisme renaissant dans le Forez.

ASSE : Bernauer, l’échéance de septembre en ligne de mire

Blessé lors de la préparation estivale contre Cagliari, Maxime Bernauer poursuit une rééducation minutieuse. Le défenseur central stéphanois ne brûle pas les étapes : son protocole médical est scrupuleusement respecté, preuve d’une gestion sérieuse par le staff d’Eirik Horneland. Les médecins se montrent optimistes : un retour après la trêve internationale de septembre reste l’objectif affiché.

Lire aussi : Mercato ASSE : Une recrue marque déjà l’histoire de Sainté

Cette échéance est capitale. Car au moment où l’ASSE attaquera une série de matches clés, retrouver un pilier défensif comme Bernauer pourrait changer la donne. La prudence affichée par le staff tranche avec les erreurs de précipitation de la saison passée. Ici, la patience prime sur le court-termisme : un signe fort de maturité dans le nouveau projet stéphanois.

Chico Lamba, ménagé avec intelligence

Autre sujet d’attention, le jeune Chico Lamba. Récent participant à l’Euro Espoirs avec le Portugal, il est ménagé par le staff. Partiellement intégré aux séances collectives, il évite pour l’instant les duels explosifs, source potentielle de blessure. Un traitement particulier qui souligne l’approche individualisée désormais mise en place au centre Robert-Herbin.

À voir

Mercato OM : Ça chauffe à Marseille pour Adrien Rabiot

Lire aussi : ASSE : Deux joueurs sous pression après Rodez

Cette stratégie, loin d’être anodine, reflète une modernité précieuse : chaque joueur est désormais considéré dans sa singularité. Lamba bénéficie d’un plan adapté, gage de sérénité et de performance future. Les supporters, témoins privilégiés de ces séances ouvertes, voient ainsi un club davantage tourné vers l’exigence et la rigueur.