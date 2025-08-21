Mercato Stade Rennais : Une pépite vers la D2 anglaise

Le Stade Rennais allège encore son effectif. Cette fois, la décision touche un jeune talent, tout juste révélé.

Mercato Stade Rennais : Un autre départ bouclé à Rennes

Le Stade Rennais pousse encore un jeune talent vers la sortie. Après Kalimuendo, parti à Nottingham Forest, c’est au tour de Jordan James d’être sur le départ. Le club breton cherche à alléger son effectif, et le nom du milieu gallois circule avec insistance.

Âgé de 20 ans, James sort d’une saison solide avec Rennes : 23 apparitions en Ligue 1, une passe décisive, et surtout une bonne marge de progression. Mais malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028, il ne devrait pas rester en Bretagne. Wrexham, ambitieux pensionnaire de Championship, s’est déjà manifesté.

Le club anglais a proposé 5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Les dirigeants rennais jugent toutefois l’offre insuffisante. Ils espèrent au moins 8 millions pour libérer leur pépite. Et Wrexham n’est pas seul. Une autre équipe de deuxième division anglaise suit le dossier. La concurrence pourrait faire grimper la mise et accélérer le départ du joueur.

Pour Rennes, la logique est de réduire le groupe, encaisser, et préparer l’avenir. Pour James, c’est un tournant. Quitter la Ligue 1 si vite, c’est peut-être une déception. Mais l’Angleterre attire, et le Championship peut devenir un tremplin. La décision finale se rapproche.