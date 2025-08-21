Mercato PSG : Un deal se prépare aux Pays-Bas !

Le PSG aborde un virage crucial de son mercato avec le dossier des joueurs sur le départ. En ce sens, Carlos Soler pourrait rebondir du côté de l’Ajax Amsterdam. Les deux clubs discutent d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Mercato PSG : Soler, le maillon de trop au Paris SG

Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer dans les plans de Luis Enrique. Déjà prêté à West Ham la saison dernière, l’Espagnol s’apprête à refaire ses valises. Son passage en Premier League, marqué par 31 apparitions (dont seulement 14 titularisations), n’a pas suffi à convaincre Paris de lui offrir une nouvelle chance. Résultat : le milieu de terrain est désormais placé sur la liste des indésirables.

Arrivé en 2022 contre 18 millions d’euros, Soler n’a jamais incarné ce supplément d’âme qu’attendait le Parc des Princes. À défaut d’être un joueur clé, il est devenu une monnaie d’échange. Une aubaine pour l’Ajax, en quête de renfort au milieu après un été mouvementé.

L’Ajax joue serré

Le club amstellodamois, déjà en pourparlers avec l’entourage du joueur, voit en Soler une opportunité de qualité à moindre coût. Alex Kroes, directeur sportif, veut frapper un coup, surtout si Brian Brobbey file à Rennes comme pressenti. Mais les finances de l’Ajax sont fragiles. Paris exige que les Néerlandais prennent en charge les 4,8 millions d’euros bruts de salaire, ce qui complique la donne.

Pour l’instant, le deal se dessine sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. La somme définitive reste floue, mais pourrait avoisiner la valeur marchande actuelle du joueur, estimée à 18 millions d’euros. L’Ajax, qualifié pour la Ligue des champions, offre toutefois à Soler un défi séduisant : celui de se relancer dans une arène mythique, la Johan Cruijff ArenA.

Un dernier profit pour Paris ?

Sous contrat jusqu’en 2027, Soler représente pour le PSG une ultime chance de récupérer sa mise initiale. Le club de la capitale, qui n’en fait plus un projet sportif, espère solder intelligemment ce dossier. Si accord il y a, Paris se délestera d’un salaire encombrant, tandis que l’Ajax gagnera un joueur d’expérience, encore international. Le mercato, lui, pourrait trouver là son prochain feuilleton aux Pays-Bas.