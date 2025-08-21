Mercato OM : Benatia négocie un transfert en Angleterre !

L’OM scrute le marché. Un latéral gauche, sacré champion d’Angleterre avec Liverpool, attire fortement l’attention de la direction du club phocéen pour ce mercato estival.

Mercato OM : Un champion d’Angleterre attendu à Marseille ?

Le mercato de l’OM reste encore animé. Deux dossiers occupent déjà les coulisses : trouver une issue pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous deux poussés vers la sortie après leur mise à l’écart. Mais un autre chantier ne peut attendre : recruter un latéral gauche en pleine forme. Les pensionnaires du stade Vélodrome gardent donc les yeux rivés sur un latéral bien connu en Premier League.

Kostas Tsimikas, champion d’Angleterre avec Liverpool, figure désormais parmi les cibles sérieuses du club phocéen, selon Foot Mercato. La direction sportive le suit de près. À Liverpool, il n’est plus qu’un troisième choix dans la hiérarchie. Une situation qui l’incite à envisager un départ. À 29 ans, avec 41 sélections en équipe nationale grecque, il garde pourtant un profil solide et une expérience de haut niveau.

Les Reds, de leur côté, ne ferment pas la porte. Leur idée est de céder leur joueur contre un montant estimé à 15 millions d’euros. Une somme abordable pour l’OM, surtout si les ventes de Rabiot et Rowe aboutissent rapidement. Dans les bureaux marseillais, l’optimisme grandit. Le timing paraît idéal, et les besoins en défense renforcent la crédibilité de cette piste. Tsimikas pourrait bien devenir la prochaine recrue phare de l’été.