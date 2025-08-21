Mercato PSG : Un flop se dirige vers les Pays-Bas

Un nouveau prétendant débarque pour un indésirable du PSG. Le joueur pourrait bientôt s’envoler vers les Pays-Bas.

Mercato PSG : Carlos Soler vers un départ surprise

Mis à l’écart au PSG, Carlos Soler pourrait vite trouver une porte de sortie. À 28 ans, le milieu espagnol cherche une stabilité que Paris ne lui offre plus. Après un prêt mitigé à West Ham, où il n’a pas convaincu, le joueur est revenu au club sans réelle perspective. Le chapitre anglais s’est refermé sans suite, laissant son avenir en suspens.

Lire aussi : Mercato PSG : Une recrue exceptionnelle débarque au Paris SG

Aux Pays-Bas, une piste sérieuse s’ouvre. Selon Voetbalzone-NL, l’Ajax Amsterdam suit attentivement son profil. Le club néerlandais veut renforcer son entrejeu, et Soler apparaît comme une option crédible. L’intérêt ne serait pas seulement exploratoire, mais bien concret. Amsterdam discute déjà d’une offre avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Un prêt avec option d’achat obligatoire est évoqué.

À voir

Mercato OM : Benatia négocie un transfert en Angleterre !

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé ! Un nouveau départ acté

Ce type de formule arrangerait les deux parties. Paris se séparerait d’un joueur en surplus tout en sécurisant une vente future. L’Ajax, de son côté, testerait l’intégration de Soler avant un achat définitif. Une opération équilibrée, donc. Le joueur, lui, verrait d’un bon œil ce projet. Moins de pression qu’au PSG, un championnat de haut niveau, et surtout du temps de jeu. Tout semble converger vers un accord. La balle est désormais dans le camp des dirigeants parisiens.