Mercato FC Nantes : Un flop en route vers la Turquie !

Après son départ du FC Nantes cet été, un indésirable du FC Nantes trouve un nouveau club pour poursuivre sa carrière. Le deal est complètement bouclé.

Mercato FC Nantes : Marcus Coco, fin d’aventure à Nantes, nouveau départ en Turquie

Six ans. Voilà le temps que Marcus Coco aura passé au FC Nantes. Arrivé frêle de Guingamp, il pensait simplement franchir un palier. Mais il a connu beaucoup plus : une blessure grave dès son premier match, des saisons de lutte pour le maintien, un sacre en Coupe de France, et même l’adrénaline des soirées européennes.

Aujourd’hui, l’histoire s’arrête. Comme d’autres joueurs en fin de contrat, il s’en va. Mais sa carrière, elle, continue. À 29 ans, le Guadeloupéen veut relancer son parcours. Pour rester prêt, il s’est entraîné avec l’UNFP FC, le groupe des joueurs sans club. Il devait signer à l’Akron Tolyatti, en Russie, mais a renoncé pour raisons personnelles. Alors, direction la Turquie.

Selon le journaliste turc Ertan Süzgün, Marcus Coco est attendu à Gaziantep FK. Le club, 14e de Super Lig l’an passé, lui propose un contrat de deux ans. Une nouvelle aventure l’attend, dans un championnat bouillant et des stades réputés pour leur ferveur.