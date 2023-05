Redevenu incontournable cette saison au FC Barcelone, l'international français Ousmane Dembélé pourrait prolonger son aventure en Catalogne.

Mercato FC Barcelone : Le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé

Hier soir, le FC Barcelone a fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne. Les Blaugranas se sont imposés 1-0 face à Osasuna grâce à un but de Jordi Alba. Ce succès permet au Barça de prendre 14 points d’avance sur le Real Madrid à cinq journées de la fin du championnat. Les hommes de Xavi devraient mettre fin à une disette de 4 ans en remportant le 27e titre de champion d’Espagne de l’histoire du club.

Dans le même temps, Ousmane Dembélé a rejoué au Camp Nou à l'occasion de cette victoire. L’international français a disputé 42 min, une semaine apres son retour sur les terrains face au Bétis. Cette saison l’ancien prodige du Stade Rennais est devenu l’un des fers de lance de l’attaque du Barça. Ousmane Dembélé a joué un rôle primordial dans la quête du titre pour les Blaugranas grâce à de nombreuses performances de haut niveau.

À un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, les Catalans souhaiteraient prolonger son contrat. Selon les informations de Sport, les négociations auraient débuté entre les représentants d’Ousmane Dembélé et le Barça. Les Blaugranas souhaiteraient intégrer l’international français dans un projet à long terme et augmenter sa clause libératoire qui est actuellement fixé à 50 millions d’euros.

Mercato FC Barcelone : Jordi Alba et Sergio Busquets pourraient partir

En parallèle de la prolongation d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone doit également gérer l’avenir de deux cadres du vestiaire. Jordi Alba et Sergio Busquets pourraient quitter le Barça lors du mercato estival. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du Barça négocient avec le milieu de terrain de 34 ans pour le convaincre de prolonger son contrat d’un an. Néanmoins, Sergio Busquets n’a pas encore pris sa décision finale et un départ en Arabie Saoudite reste possible.

Dans le même temps, la direction du Barça souhaiterait réduire le salaire de Jordi Alba dans les prochaines semaines. En cas d’échec lors des négociations entre les deux parties, l’international espagnol pourrait être vendu cet été.