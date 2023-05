Le FC Barcelone va changer de directeur du football en fin de saison. Mateu Alemany va rejoindre Aston Villa, et Antonio Cordon va le remplacer.

Mercato FC Barcelone : Départ d'un homme essentiel

Le FC Barcelone va perdre son directeur du football. Le club annonce qu' "en dépit de son contrat jusqu'en 2024, Mateu Alemany quittera le club le 30 juin pour démarrer un nouveau projet". Le Barça rajoute que le club "annoncera très prochainement des changements dans la structure exécutive". Alemany a informé Joan Laporta de son envie de départ, ce que le président barcelonais a accepté en raison "de l'engagement de Mateu à mener à bien les transferts de l'été jusqu'au dernier moment".

Selon le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Mateu Alemany devrait rejoindre Aston Villa à l'issue de la saison. Une offre a été faite par le club basé à Birmingham et les derniers détails sont en train d'être discutés entre les deux parties. Le directeur sportif souhaite entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. D'après les informations de Relevo, le responsable des transferts du Barça avait eu des divergences avec sa direction récemment. Il n'était notamment pas d'accord sur le fait de prolonger les contrats de Sergi Roberto et Sergio Busquets et voulait parier sur des joueurs plus jeunes.

Le Barça aurait déjà le successeur d'Alemany

Alemany pourrait être remplacé rapidement. Relevo indique que Antonio Cordon, ancien directeur sportif du Betis Seville, pourrait bientôt débarquer au Barça. Celui-ci a de bons rapports avec Jordi Cruyff, actuel directeur sportif du Barça, avec qui il a travaillé en Chine et à la Fédération Equatorienne de Football. Cordon a notamment exercé son poste à Monaco de 2016 à 2018, notamment pendant l'épopée des Monégasques en demi-finale de la Ligue des Champions 2016-2017.

L'annonce de ces changements dans la direction du Barça intervient juste après la victoire du club catalan 1-0 face à Osasuna. Alemany avait notamment réussi à attirer Lewandowski, Koundé ou Raphinha et à prolonger des joueurs cadres comme Pedri, Gavi ou Ronald Araujo.