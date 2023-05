Après une nouvelle défaite lourde de conséquence mercredi soir à Brest, l'avenir d'Antoine Kombouaré est scellé au FC Nantes.

FC Nantes : Battu à Brest, le FCN est relégable

Nouvelle désillusion pour les supporters du FC Nantes. Pas encore remis de la terrible humiliation vécue le week-end dernier en Coupe de France face à Toulouse (5-1), le FC Nantes s'est de nouveau sabordé mercredi soir à Brest. Dans un match capital pour la course au maintien, les Canaris se sont inclinés 2-0, avec notamment une grosse bévue d'Alban Lafont, qui a offert le premier but de la partie à Jérémy Le Douaron (18e). Sonné, le FCN n'a jamais eu la force de se révolter, et a fini par concéder un deuxième but face aux Bretons, par l'intermédiaire de Mathias Pereira Lage.

Un nouveau revers qui entraîne le FC Nantes dans la zone de relégation, à la 17e place, avant un nouveau match crucial dimanche prochain à la Beaujoire face au RC Strasbourg, dans un contexte qui s'annonce d'ores et déjà hostile avec les supporters nantais.

Antoine Kombouaré conservé par Waldemar Kita

D'après les informations du journaliste d'Hit-West, Simon Reungoat, Waldemar Kita n'aurait, à l'heure d'actuelle, pas d'autres solutions pour remplacer Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Il est donc fort probable que le coach nantais finisse la saison malgré les derniers résultats très préoccupants des Jaune et Noir.

Une décision qui ne devrait pas vraiment être du goût des supporters nantais, eux qui ne comprennent plus du tout les choix d'Antoine Kombouaré depuis quelques matches. De son côté, le technicien de 59 ans affirme que son équipe sera en Ligue 1 l'an prochain d'après ses propos accordé à Prime Vidéo. "Je voyais des messages de soutien mais je suis pas malade hein ! Je suis en bonne santé, je suis heureux et surtout je suis convaincu que l’on va se maintenir." Pas sur que les fans du FCN soient du même avis pour le moment.