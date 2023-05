Pour la rencontre contre l'OGC Nice, le Stade Rennais ne pourra pas compter sur l'un de ses défenseurs à cause d'une blessure.

Un flanc gauche désert contre Nice

En conférence de presse ce midi, l'entraineur du Stade Rennais Bruno Genesio a annoncé un nouvel absent pour la rencontre contre l'OGC Nice. Déjà privé de Martin Terrier, Adrien Truffert, Xeka et Désiré Doué, le SRFC sera privé du Norvégien Birger Meling qui s'est blessé cette semaine et ne sera donc pas du déplacement contre l'OGC Nice.

L'absence de Birger Meling au poste de latéral gauche pour ce match primordial devrait être compensée par un repositionnement d'Arthur Theate ou du jeune Jeanuel Belocian. Les deux défenseurs centraux sont les deux options envisagées par Bruno Genesio et son staff pour composer cette absence surprise de Meling. Depuis la blessure longue durée d'Adrien Truffert contre le PSG en mars dernier, le Norvégien était devenu l'unique latéral gauche de métier de l’effectif professionnel.

Stade Rennais : Quelle charnière pour affronter Nice ?

Avec cette absence non prévue, la charnière du Stade Rennais sera elle aussi impactée. Les observateurs du Stade Rennais s’interrogeaient en amont de cette conférence de presse sur la présence ou non d'Arthur Theate dans le onze titulaire. Sorti à un quart d'heure de la fin du match après un accrochage virulent avec Bruno Genesio, le Belge avait été recardé par son coach : " Cela arrive. Tant qu'il y a des échanges tendus, c'est qu'il y a de la vie et l'envie de gagner. Je préfère ça à une non-réaction ". Rapporté par PrimeVideo, l'international Belge aurait prononcé ces mots à propos de son entraineur : "Il ne m'a pas respecté". Une affaire à suivre qui pourrait faire du remous en interne.

Le retour de Warmed Omari, absent pour cause de récente paternité contre le SCO d'Angers, est de retour pour le déplacement contre l'OGC Nice. Dans cette rencontre primordiale pour la course à l'Europe, le Stade Rennais devra remporter impérativement cette rencontre pour accrocher l'AS Monaco et Lille. Friable défensivement contre Angers, le SRFC devra retrouver une solidité pour prendre les trois points sur la Côte d'azur.