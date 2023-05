Après la manifestation qui a eu lieu mercredi soir devant son domicile pour demander son départ, Neymar reçoit un incroyable soutien à Paris.

Les ultras ne veulent plus de Neymar au PSG

Mercredi soir, certains supporters parisiens ont exprimé leur mécontement, trois jours après la grosse déconvenue encaissé au Parc des Princes face au FC Lorient (3-1). Tout a d'abord commencé devant le siège du club de la capital, où près de 400 supporters ont demandé la démission de la direction, et ont également ciblé Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi, et Neymar. Christophe Galtier et Marco Verratti ont aussi été visés.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Quelques instants après, certains membres du Collectif Ultra Paris se sont rendus devant le domicile de Neymar, actuellement blessé à la cheville jusqu'à la fin de la saison. Les supporters ont demandé son départ, tout en insultant la star brésilienne, qui n'a pas caché sa stupéfaction de voir cette manifestation se produire devant chez lui. Mais si certains fans du PSG sont d'accords pour voir l'ancien barcelonais quitter le club, d'autres supporters ne sont pas du tout en adéquation avec les agissements qui se sont produits mercredi soir, et un soutien incroyable prend forme pour le joueur de 31 ans.

Le #SoutienNeymar prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux

Depuis plusieurs heures, les agissements des supporters parisiens mercredi soir agitent fortement les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter. Soucieux de ce qu'il s'est passé devant le domicile de Neymar, le #SoutienNeymar a été lancé par les supporters parisiens afin d'apporter leur soutien au joueur brésilien. Et depuis, cette initiative est une véritable réussite, et les messages se multiplient pour aider l'attaquant de 31 ans à traverser cette épreuve délicate.

Une véritable campagne de solidarité qui devrait faire plaisir au principal intéressé, qui a pris la parole sur son compte Instagram ce mercredi afin de répondre à ses détracteurs de la veille. "Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix.