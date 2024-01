Si Neymar a quitté le PSG l'été dernier pour signer à Al-Hilal, il continue de faire parler de lui en France. Des perquisitions auraient notamment été menées à Bercy dans le cadre de son transfert du Barça à Paris.

Mercato PSG : Soupçon de faveur fiscale sur le transfert de Neymar

Récemment, une enquête du journal d’investigations Mediapart a révélé que Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics à l'époque, a légalement aidé le Paris Saint-Germain à contourner les impôts et taxes sur le transfert de Neymar en août 2017 en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros. Dans un rapport transmis le 21 novembre au magistrat instructeur, révélé par Libération et consulté par l'AFP, l'IGPN s'interroge sur un possible « trafic d'influence » impliquant Hugues Renson. D'après ce rapport portant sur dix ans de messages avec lui retrouvés dans le téléphone de Jean-Martial Ribes, l’ancien directeur de la communication du Paris SG, a « sollicité (...) sans équivoque (...) des services » de l’ex-conseiller de Jacques Chirac à l'Élysée.

Hugues Renson indique le 24 juillet relayer auprès de Gérald Darmanin, un « sujet PSG » qui semble être la fiscalisation du transfert. L’ex-ministre des Comptes publics « considère que c'est bon (...). Ce qui compte, c'est que les documents que nous avions évoqués soient produits. Ils protègeront », écrit notamment Hugues Renson à Jean-Martial Ribes. D’ailleurs, le ministre s'était publiquement « réjoui des impôts que Neymar (allait) pouvoir payer en France », et avait garanti que ses services allaient analyser de près le montage financier du transfert. D’après Mediapart, le ministre des Finances, dans le cadre de cette affaire, a été perquisitionné lundi.

Les précisions de la perquisition au ministère des Finances

Selon BFMTV, la perquisition, menée par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, a été diligentée dans les locaux de la DGFIP dans le cadre de l’instruction judiciaire en lien avec le PSG, portant notamment sur des faits de corruption et trafic d’influence actifs (à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique) et passifs (par personne dépositaire de l’autorité publique). « Le ministère des Finances a été perquisitionné lundi 15 janvier dans le cadre du transfert du footballeur brésilien Neymar du FC Barcelone au PSG », indique ce jeudi une source proche du dossier.

Selon Mediapart, le fisc aurait pu réclamer entre 67 et 224 millions d’euros sur l’opération puisqu'il ne s'agissait pas d'une indemnité de transfert, mais d'un versement au joueur pour lui permettre de payer lui-même sa clause. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l’assemblée, a demandé à Bercy les documents liés à ce transfert. En visite au village olympique lundi, Gérald Darmanin a lui-même été interrogé sur le sujet.

« Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et payent justement beaucoup d'impôts et font payer beaucoup d'impôts de recettes », a déclaré l’actuel Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. « Si Neymar n'était pas venu, aucun impôt n'aurait été payé, aucun maillot de foot n'aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée », ajoute le collaborateur du Premier ministre Gabriel Attal. La réaction de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG est attendue.