Le Barça devra se méfier des clubs intéressés par Ousmane Dembélé cet été. Le Français pourrait partir pour 50 millions d'euros d'après sa clause.

Mercato FC Barcelone : Une clause de 50 millions

C'est ce qui avait été signé dans le contrat d'Ousmane Dembélé à l'été 2022, une clause qui indique que le Français pourrait partir pour 50 millions d'euros. A l'époque, l'attaquant arrivait en fin de contrat et il avait prolongé de 2 ans, jusqu'en juin 2024. Un montant plutôt attractif pour les top clubs européens à l'heure où les transferts au-delà des 100 millions d'euros se multiplient sur le marché.

D'après Sport, d'importantes offres arrivent déjà à la porte de l'ancien joueur du Borussia Dortmund, et d'autres sont à venir. Newcastle est déjà intéressé par un autre joueur du Barça, Raphinha, et pourrait formuler une offre de 80 millions pour le Brésilien. Nul doute que les clubs anglais ont les moyens de dépenser 50 millions pour Ousmane Dembélé. L'agent du joueur Moussa Sissoko a rencontré récemment le directeur du football Mateu Alemany pour évoquer l'avenir de son client.

Xavi compte sur Ousmane Dembélé

Xavi a de son côté montré l'importance d'Ousmane Dembélé à ses yeux. L'entraîneur catalan veut garder l'ailier virevoltant, et le fait souvent savoir : "C'est le meilleur joueur de un contre un, il y en a peu comme lui dans le monde. Demandez aux latéraux de la Liga qui ils préfèrent" avait-il déclaré en conférence de presse d'avant-match contre le Betis Seville. Le Barça a d'ailleurs fait part à Dembélé de son intérêt pour une offre de prolongation de contrat.

Aucune offre n'a été proposée et aucun accord n'a eu lieu mais Dembélé fait partie du projet à long terme dans l'esprit de Xavi, selon Sport. Le coach a une très bonne relation avec son joueur et se sent bien à Barcelone, mais voudra obtenir le meilleur contrat possible. Les négociations ne seront pas simples pour le Barça et rien n'est à exclure pour l'avenir du joueur.