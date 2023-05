Laurent Batlles, coach de l'ASSE, a annoncé deux bonnes nouvelles avant la réception de l’EA Guingamp, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Laurent Batlles confirme le retour de Wadji et Monconduit avant Guingamp

Une semaine après le match nul à Rodez, l’ ASSE reçoit l’EA Guingamp ce samedi, lors de al 34e journée de Ligue 2, pOur ce match l’équipe de Laurent Batlles n’est toujours pas au grand complet. Néanmoins l’entraineur de l’AS Saint-Etienne se réjouit du retour de deux joueurs importants de son équipe, Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit. Comme annoncé, il avait entamé la préparation du match contre l’En Avant, en intégrant l’entrainement collectif, mardi.

Selon le coach stéphanois, ils sont bel et bien de retour. Toutefois, le technicien se montre encore prudent quant à leur titularisation immédiate lors de la 34e journée du championnat. « Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit reviennent, mais il faut faire attention. ''Ibra'' a tiré un petit peu sur les organismes. Et Thomas, c'est un peu une saison tronquée pour lui […] », a-t-il précisé, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

ASSE : Anthony Briançon retrouve le collectif la semaine prochaine

Contrairement à l’avant-centre sénégalais et le milieu de terrain français, Anthony Briançon n’est pas apte à rejouer. Apparu aux cotés Gaëtan Charbonnier la semaine dernière lors d’un footing, le capitaine de l’ASSE s’entraine toujours de façon individuelle. Mais, son retour est déjà programmé. « Briançon a repris la course et devrait pouvoir s'entraîner la semaine prochaine, si tout va bien », a annoncé Laurent Batlles. Quant à Louis Mouton (milieu défensif), touché à la cheville avec la réserve, il est à l’arrêt pour 4 semaines. Notons que Laurent Batlles et son équipe restent sur deux matchs sans victoire, soit une défaite à domicile contre le FC Metz (1-3) et un nul face à Rodez AF (1-1).