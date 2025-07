Stade Rennais : Accord conclu pour un crack polonais !

Le crack polonais Przemyslaw Frankowski sera un joueur du Stade Rennais dans les prochains joueurs. Les dirigeants rennais et ceux de Galatasaray sont en train de finaliser les derniers détails du transfert.

Mercato Stade Rennais : Frankowski arrive à Rennes

Le Stade Rennais tient son nouvel atout. Le Polonais Przemyslaw Frankowski, attendu en prêt avec option d’achat, va rejoindre la Bretagne. Rennes et Galatasaray règlent les derniers détails. Le montant serait fixé entre 5,5 et 6 millions d’euros.

L’international polonais n’a pas convaincu en Turquie. Barré par la concurrence, il a disputé 15 matchs avec le géant turc et a délivré une offrande. L’ancien joueur du RC Lens a rapidement donné son OK pour venir en Bretagne. Malgré l’intérêt du Paris FC et le forcing de son ancien club, il a choisi Rennes dès les premiers échanges.

Tout devrait être bouclé d’ici la fin de semaine. Sauf rebondissement, il portera bien le maillot rouge et noir. Pour Habib Beye, c’est un renfort de poids pour la saison prochaine. L’entraîneur sénégalais vise haut. Pour concurrencer les poids lourds de Ligue 1, il veut un effectif solide. Rennes travaille encore sur plusieurs dossiers avant la fin du mercato.