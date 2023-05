Avant le choc contre le RC Lens, décisif dans la course à la Ligue des champions, l’ OM est déjà assuré de recevoir une somme conséquente.

OM : La Ligue des champions, la priorité de Pablo Longoria

Le sprint final du championnat de France déterminera qui de l’Olympique de Marseille ou du RC Lens accompagnera le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison prochaine. Pour l’heure, c’est l’OM qui occupe la 2e place de Ligue 1 avec un seul point d’avance sur le club lensois. Les deux équipes s’affrontent ce samedi soir au stade Bollaert pour un choc décisif dans la course au podium.

Les hommes d’Igor Tudor feront tout pour éviter une nouvelle déconvenue face au Sang et Or dans le but de conserver la 2e place. Cette position est un objectif crucial pour les Marseillais qui espèrent décrocher leur qualification directe pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’intérêt sportif est évident, avec la possibilité de se confronter avec les 32 meilleures équipes européennes lors du prochain exercice.

L’enjeu financier reste aussi très important. Car en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, l’OM devrait toucher un montant compris entre 35 et 50 millions d’euros, rappelle L’Équipe. En attendant d’atteindre cet objectif final, le club présidé par Pablo Longoria s’apprête à encaisser un très gros chèque.

Une manne financière inédite pour l’OM

Le quotidien sportif assure en effet que l'OM devrait obtenir de l'armateur CMA-CGM, une « manne inédite pour un sponsor principal ». Le montant exact de cette rentrée d’argent n’a pas été précisé par la source, mais cela devrait soulager un peu les finances du club qui se retrouvent dans une situation délicate.

Contrairement à l'idée reçue, le propriétaire Frank McCourt continue de mettre des moyens à la disposition de son président pour améliorer l’effectif marseillais. Plus de 40 millions ont été déboursés en janvier pour faire Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Après de telles dépenses, l’OM devra penser à rééquilibrer ses comptes. Plusieurs joueurs risquent ainsi d’être vendus dès cet été.

D’ailleurs, Pablo Longoria s’acharne en coulisse afin de boucler la vente de certains joueurs prêtés, tels que Arkadiuz Milik (Juventus), ou encore Luis Suarez (Alméria). Avec l'argent de la Ligue des champions, l’apport financier du nouveau sponsor ainsi que quelques ventes d'ici le prochain mercato estival, la direction de l' OM espère donc renflouer ses caisses et financer son prochain recrutement estival.