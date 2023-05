En fin de contrat à l’ASSE, Jean-Philippe Krasso était visé par un club de Ligue 1 à l’hiver. La piste serait toujours chaude et recommandée par Blachon.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso envoyé à Montpellier !

Dans quel club va jouer Jean-Philippe Krasso (25 ans) la saison prochaine ? La question est d’actualité, car il est en fin de contrat à l’ASSE et n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club pour prolonger son aventure. Alors qu’il attend la fin de saison pour prendre une décision sur son avenir, l’attaquant est envoyé vers le Montpellier HSC, club qui lui a manifesté son intérêt en janvier 2023. Depuis, le mercato d’hiver, le buteur de l’AS Saint-Etienne est libre de négocier et de donner son accord au club de son choix, en attendant la fin de son bail.

D’ailleurs, But Football Club assure que l’intérêt montpelliérain est toujours d’actualité. Krasso est visé pour prendre la place d’Elye Wahi (20 ans), qui est en instance de transfert. Ancien entraineur adjoint de l’ASSE, Alain Blachon valide la piste menant vers le Montpellier HSC. Il estime que La Paillade serait un bon choix pour l’international ivoirien (6 sélections). « Je le vois bien dans un club comme Montpellier, s’il ne continue pas à l’ASSE », a confié le technicien de 70 ans, dans Club ASSE sur TL7.

Mercato ASSE : Blachon critique la gestion du contrat de Jean-Philippe Krasso

L’ex-membre du staff technique de Christophe Galtier a critiqué, ensuite, la direction stéphanoise sur la gestion du contrat de Jean-Philippe Krasso. « On le prête au Mans FC et à l’AC Ajaccio, il met des buts à chaque fois, et là il se retrouve en fin de contrat. On risque de le perdre alors qu’il se révèle […] » regrette Alain Blachon. Rappelons que Krasso avait été prêté au club manceau (en National) de février à juin 2021, puis au club corse (en Ligue 2) de janvier à juin 2022. Il avait ainsi contribué à la remontée d’Ajaccio en Ligue 1.