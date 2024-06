Mercato RC Lens : Des joueurs poussés vers la sortie ?

Le président du RC Lens, Joseph Ourghourlian, a expliqué devoir vendre pour plus de 100 millions d’euros durant le mercato estival pour équilibrer les comptes du club. Une annonce qui va pousser des cadres à quitter le navire.

Mercato RC Lens : 111 millions d’euros à trouver pour les caisses du club

Alors que le mercato estival arrive à grand pas, le RC Lens fait face à un gros dilemme pour préparer la nouvelle saison. En effet, le club Sang et Or doit récolter 111 millions d’euros pour équilibrer les comptes qui sont dans un mauvais état depuis 1 an et demi.

Malgré l’aide du fond d’investissement CVC (16 millions d’euros), de la Ligue des Champions (45 millions d’euros), de l’actionnaire Side Invest (20 millions d’euros) ou encore des départs à l’été dernier de Loïs Openda et de Seko Fofana, le club est, malgré tout, obligé de serrer le budget.

Comme l’explique La Voix du Nord, 111 millions équivaut au cumul des derniers mercato du RC Lens au niveau des ventes. Désormais, reste à imaginer quels joueurs ont une grosse valeur marchande pour administrer de l’argent dans les comptes.

Wahi, Danso et Medina probablement sur le départ

Parmi les valeurs marchandes les plus élevés du club lensois, on retrouve Elye Wahi. Arrivé l’été dernier pour 35 millions, l’espoir français a créé un fossé dans les finances du club. l’attaquant de 21 ans hérite toujours d’un bel intérêt à l’étranger, notamment en Allemagne et en Angleterre. À voir si les 35 millions investis seront récupérés.

Parmi les malheureux élus, le taulier de la défense Kevin Danso bénéficie d’une porte de sortie. Avec une valeur marchande estimée aux alentours de 25 millions, le défenseur, sélectionné par l’Autriche pour l’Euro, donnerait une bouffée d’air frais aux Lensois.

Partenaire de défense, Facundo Medina pourrait également faire partie des joueurs invités à voir ailleurs cet été. Élément indispensable de l’équipe de Franck Haise, l’argentin de 25 ans pourrait remettre en question son avenir depuis le départ de son entraîneur. d’autant plus que sa valeur estimée à 25 millions d’euros pourraient rapportés des liquidités aux Artésiens.