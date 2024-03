Coup de tonnerre au RC Lens : Elye Wahi sur le départ ?

L’attaquant français Elye Wahi est arrivé au RC Lens en août 2023 en provenance de Montpellier HSC. Il serait sur le départ lors du prochain mercato estival.

Elye Wahi intéresse un géant anglais

Le RC Lens a fait de gros efforts financiers pour s’attacher les services de l’attaquant français, Elye Wahi en août dernier. Les Lensois ont déboursé 30 millions d’euros pour signer le joueur, le transfert le plus cher de l’histoire du club. Mais Wahi peine à s’imposer au sein du club. Il a inscrit 8 buts et a délivré 3 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs.

Sa performance ne comble pas encore les attentes de ses dirigeants. Selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konür, un départ de l’attaquant français cet été est envisagé. Lens laissera partir son joueur s’il reçoit une belle offre. Certains clubs se positionnent déjà pour s’attacher les services du joueur.

Le club anglais Newcastle s’intéresse au profil de l’attaquant et envisage de formuler une offre au RC Lens. Les Sang et Or auraient fixé le prix de transfert de Wahi à 50 millions d’euros. Newcastle pourrait accélérer le dossier lors du prochain mercato estival. Elye Wahi est lié au RC Lens jusqu’en juin 2028.

Elye Wahi blessé

Elye Wahi est sorti sur blessure face à l’OL, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 suite à un tacle de Duje Caleta-Car et une chute sur l’épaule. Il a été remplacé par Wesley Saïd à la 78e minute. A la fin de la rencontre, Franck Haise s’est prononcé sur la blessure du joueur.

Il souffre de l’épaule gauche. « Wahi ? Ça allait, je pense qu’il a fait une petite luxation au niveau de l’épaule, une petite entorse au niveau de l’épaule », a-t-il déclaré sur Prime Video.