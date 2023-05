À 39 ans, le défenseur Brésilien Dante a prolongé son contrat le liant à l'OGC Nice pour une saison supplémentaire.

Le capitaine Dante prolonge l'aventure

Dans un communiqué publié par l'OGC Nice aujourd’hui, le club azuréen a annoncé la prolongation du contrat de son défenseur et capitaine Dante. Lié au club jusqu'en 2024 dorénavant, le Brésilien avait rejoint Nice en août 2016 après avoir joué en Allemagne durant 7 saisons dans trois clubs différents (Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich, Vfl Wolfsburg).

Âgé de 39 ans, Dante pourrait poursuivre son aventure niçoise encore quelques saisons afin de battre le record détenu par son compatriote Vitorino Hilton, qui a joué jusqu’à l’âge de 43 ans en Ligue 1. À l'annonce de cette prolongation, le capitaine niçois s'est exprimé : " Prolonger à nouveau est une grande fierté. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me "challengent " chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters. Je remercie tout le monde et je donnerai tout pour qu’on atteigne nos objectifs ".

Qu'attendre du prochain mercato niçois ?

Dans une saison perturbée par le changement d’entraîneur, les affaires extrasportives et les résultats sportifs en dents de scie, les dirigeants niçois devraient procéder à de nombreux mouvements dans l'effectif. Malgré la prolongation du contrat de son capitaine Dante, son compère en charnière centrale Jean-Clair Todibo devrait recevoir de nombreuses offres de clubs étrangers grâce à sa progression acquise depuis son arrivée sur la Côte d’Azur. Homme fort du milieu de terrain, Képhren Thuram pourrait lui aussi être amené à quitter l'OGC Nice.

Dans le sens des arrivées, les dirigeants niçois travailleraient sur plusieurs dossiers dont celui amenant au milieu Lorientais Enzo Le Fée qui a annoncé son envie de départ cet été. Pour autant ce dossier s’avère complexe tant les concurrents sont nombreux sur le dossier.