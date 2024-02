À l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo était très sollicité lors du dernier mercato hivernal, mais il avait préféré continuer l’aventure avec les Aiglons. Le défenseur de 24 ans a posé les conditions pour un départ.

Mercato : Jean-Clair Todibo évoque son avenir à l’OGC Nice

L’OGC Nice pourrait perdre son défenseur Jean-Clair Todibo lors du prochain mercato estival. La pépite française est très convoitée en Europe. Todibo livre de belle performance avec les Aiglons cette saison. Il avait reçu plusieurs offres de nombreux clubs européens pour un départ lors du dernier marché des transferts.

Le Paris Saint-Germain et Tottenham étaient très intéressés par le profil du joueur, mais Todibo avait décliné toutes les offres. L’ancien joueur du FC Barcelone n’est pas pressé de relever d’autres défis plus importants. Il veut prendre son temps pour faire un bon choix. « Il y avait pas mal de sollicitations » au mercato de cet hiver. « J’ai entendu des noms de clubs, mais je n’étais pas vraiment concentré là-dessus. J’ai besoin d’être concentré sur ce que je fais et sur le concret. La chose qui est concrète pour moi aujourd’hui, c’est Nice », a avoué le défenseur.

L’ancien Toulousain a des objectifs à atteindre avec l’OGC Nice avant de songer à un départ lors du prochain mercato estival. « Si je suis amené à partir cet été, j’aimerais m’en aller avec quelque chose de grand. Laisser une qualification en Ligue des Champions et partir, ce serait un kiff », a ajouté Todibo

Jean-Clair Todibo ouvert à un retour au FC Barcelone

Jean-Clair Todibo est favorable à un retour dans son ancien club, le Barça. L’international français n’a pas réussi à s’imposer au sein du géant catalan lors de son passage entre 2019 et 2021. Il souhaite rejoindre encore le Barça. « Retourner à Barcelone ? Pourquoi pas ? Je ne regrette pas du tout mon expérience. J’ai beaucoup appris de Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet… Cela m’a fait du bien », a ajouté le Niçois.

Todibo est lié à Nice jusqu’en juin 2027. Le prix du joueur est estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, un montant qui ne cesse d’augmenter au fur et à mesure qu’il livre de belles prestations.