Mercato OGC Nice : Jean-Clair Todibo vers un retour au Barça ?

Solide dans la défense de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo est très convoité sur le marché des transferts. Et le défenseur français vient d’envoyer un indice positif au FC Barcelone.

Mercato OGC Nice : Jean-Clair ouvre la porte à un retour au Barça

Auteur d’une bonne saison avec l’OGC Nice où il enchaine des prestations convaincantes, Jean-Clair Todibo s’attend à vivre un mercato estival très agité. Et pour cause, ses performances avec les Aiglons ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Cet hiver, Manchester United, Chelsea ou encore le Napoli sont venus aux nouvelles en vue de boucler sa signature, sans succès. L’OGC Nice ne comptait pas perdre un tel atout défensif en cours de saison.

Et si ces prétendants ambitionnent de revenir à la charge pour sa signature, Jean-Clair Todibo a lâché un indice de taille sur la suite de sa carrière. Alors que son contrat avec l’OGC Nice expire en juin 2027, l’international français a laissé entendre que son retour au FC Barcelone était envisageable. « Retourner à Barcelone ? Pourquoi pas ? », a-t-il déclaré au micro de Canal Plus.

Même si son premier passage en Catalogne n’a pas été un franc succès, Jean-Clair Todibo exprime son ouverture à l’idée de retourner au Barça. Il évoque son expérience précédente, soulignant qu’il a beaucoup appris aux côtés de joueurs de renom comme « Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Clément Lenglet ». Malgré un temps de jeu limité à Barcelone en raison de la forte concurrence et des choix tactiques de l’entraîneur de l’époque, Ernesto Valverde, Todibo considère que cette période lui a permis de progresser et de découvrir le plus haut niveau.

Cependant, son parcours post-Barcelone, avec des prêts à Schalke 04 puis à Benfica, n’a pas non plus été facile. Malgré ses efforts, Jean-Clair Todibo n’a pas réussi à s’imposer pleinement dans ces clubs. Ainsi, sa déclaration sur un possible retour au FC Barcelone pourrait marquer un tournant dans sa carrière, offrant une opportunité de revanche et de consolidation au sein du club catalan. En attendant, il reste concentré sur sa saison avec l’OGC Nice.