Antoine Kombouaré n’apprécie pas du tout le traitement infligé par le PSG et ses supporters à Lionel Messi. Et l’entraîneur du FC Nantes a tenu à l’exprimer avec son franc-parler à lui.

PSG : Kombouaré n’approuve pas la suspension de Lionel Messi

Suspendu deux semaines par le Paris Saint-Germain pour s’être rendu en Arabie saoudite sans aucune permission du club, Lionel Messi a été une nouvelle fois insulté par les Ultras qui réclament son départ cet été. Ancien joueur et entraîneur du club de la capitale, Antoine Kombouaré a apporté son soutien à la star argentine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du FC Nantes n’a pas mâché ses mots pour dire ses vérités au PSG et à ses supporters.

« Sans déconner, en ce moment, vous croyez que j’ai envie de répondre à ça ? Alors y a juste un truc, moi ce qui m’embête surtout, juste un truc, c’est qu’aujourd’hui, c’est un lynchage. Moi, ça m’énerve. Alors peut-être que moi je suis mal placé en plus, moi j’ai toujours dit quand je suis arrivé ici, on touche pas à Messi. Quoi qu’il fasse, on touche pas à Messi. Moi je suis passionné, je suis entraîneur et j’aime le joueur. Quand j’entends des mecs qui disent « Messi il court pas sur le terrain, il défend pas. »

Mais j’en ai rien à foutre moi. Moi, Messi on touche pas. Moi si j’avais Messi : « Messi tu restes devant, tu cours jamais, tu défends jamais. Par contre, on te donne les ballons, puis j’ai envie de te voir jouer, t’amuser, briller. » Mais c’est mon avis du passionné, du jeu. Et aujourd’hui, on est en train de tomber sur un mec, mais c’est honteux, mais c’est sans mémoire », a déclaré le technicien kanak avant de se réjouir de la décision de l’attaquant de 35 ans de quitter le Paris SG à l’issue de la saison.

Antoine Kombouaré salue la décision de Messi de quitter le PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi ne compte pas activer la troisième en option contenue dans son bail. Selon plusieurs sources concordantes, les derniers événements ont convaincu le Champion du monde 2022 qu’il n’a plus rien à faire au Paris Saint-Germain et en Ligue 1. Une décision saluée par un Antoine Kombouaré qui soutient que le Championnat français ne mérite pas la Pulga.

« On touche pas à Messi. Je l’assume. On touche pas à Messi. Je suis amoureux du joueur. Après ce qu’il fait, c’est leur problème du PSG, c’est le problème de Christophe Galtier, c’est leur problème à eux, c’est pas mon problème à moi. Moi je suis un amoureux du jeu, je suis un amoureux donc de ce joueur. On touche pas à Messi. C’est honteux ce que je vois. Et tant mieux, il va repartir et je suis super content qu’il parte parce qu’on le mérite pas », a expliqué Kombouaré.