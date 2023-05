Désormais persona non grata à Paris, Lionel Messi pourrait envisager une fin d’aventure fracassante avec le PSG dans les jours ou semaines à venir.

Mercato PSG : Vers une rupture de contrat pour Lionel Messi ?

Suspendu pour deux semaines et privé de salaire durant cette période, Lionel Messi va-t-il revenir jouer avec le Paris Saint-Germain avant son départ libre en fin de saison ? Tentant de répondre à cette question, le journal régional Le Parisien assure ce vendredi que « le champion du monde est attendu dans dix jours au Camp des Loges, quand sa suspension sera levée. »

Pour autant, « rien n’indique qu’il respectera cette obligation contractuelle. Car d’ici là les deux parties pourraient reprendre contact, par leurs juristes, pour trouver un arrangement à l’amiable et acter leur divorce, une bonne fois pour toutes. » Une tendance confirmée par L’Équipe, qui explique que Lionel Messi ne compte pas contester la décision du PSG concernant sa suspension, mais ne s’imagine pas non plus revenir enfiler le maillot rouge et bleu et encore moins rejouer au Parc des Princes, où il redoute d’être à nouveau sifflé.

Une rupture de contrat pourrait donc être la solution idoine dans les prochains jours. Même si le club de la capitale française refuse de « donner l'impression de s'acharner sur Messi », indique le quotidien sportif. La Pulga devra donc faire le premier pas si elle compte quitter prématurément le PSG. À Paris, Christophe Galtier a été interrogé sur l’avenir de son numéro 30.

Mercato PSG : Christophe Galtier dans le doute pour l’avenir de Messi

D’après RMC Sport, « sur le plan purement sportif, Christophe Galtier, qui a pris acte de la suspension prononcée par le club et qui ne la commente pas, fera rejouer Messi si celui-ci est apte. Cela passera évidemment par une discussion entre le coach et le joueur pour déterminer si la Pulga est dans des conditions optimales, mais si c’est le cas aux yeux du coach alors Messi rejouera. »

Quant à l’avenir de Messi, prié de plier bagage cet été, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a refusé de se mouiller pour le moment. « Est-ce qu'on le reverra la saison prochaine ? Pour être honnête, je suis déjà très concentré sur nos cinq derniers matches en championnat et on verra ce qui se passe la saison prochaine », a confié le technicien marseillais en conférence de presse cet après-midi.