RC Lens : Grande nouvelle pour Franck Haise pour le choc à Rennes

Dans la course à l’Europe, le RC Lens se déplace sur le terrain du Stade Rennais ce week-end à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. A deux jours de ce choc, l’entraîneur lensois, Franck Haise, a reçu une bonne nouvelle.

RC Lens : Bonne nouvelle dans la course à l’Europe

Alors que le RC Lens est à la lutte pour les places européennes, le club devrait enregistrer un retour important pour le match importantissime de ce week-end. Car oui c’est un match au parfum de Coupe d’Europe entre Rennes (8ème) et Lens (6ème). Le vainqueur fera un grand pas vers l’Europe.

C’est le piston Jimmy Cabot qui devrait faire son retour dans le groupe ce week-end selon RMC Sport. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre 2022, le piston avait déjà essayé de revenir mais il devait faire systématiquement machine arrière à cause d’«une inflammation au niveau de son genou».

Un retour innatendu

On pouvait craindre une fin de carrière pour Jimmy Cabot (30 ans), tellement la blessure et les scanners étaient peu encourageants. Mais au final, le piston lensois va revenir, et ce un mois et demie plus tôt que prévu. Même Franck Haise n’était pas confiant il y a quinze jours : « Un retour sur les terrains ? Je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Par contre, j’espère qu’il va s’entraîner avec nous de plus en plus régulièrement« .

🙏 ⏳ https://t.co/Qfbh2b5xjJ — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) February 17, 2024 Le processus de retour a été très long pour le lensois

Jimmy Cabot, pendant ces 19 derniers mois compliqués, a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers. Wesley Saïd, l’attaquant lensois, a été d’un grand soutien. Lui aussi a connu cette blessure et il a pu conseillé son coéquiper : « On a parlé de ce qu’il fallait faire, de tenir bon parce que ça allait évoluer, c’était surtout un soutien mental« , explique l’ancien toulousain.

Sous contrat jusqu’en 2026, Jimmy Cabot est désormais apte à être appelé dans le groupe lensois pour le déplacement à Rennes ce dimanche.