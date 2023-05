Considéré un flop au Real Madrid, Eden Hazard clame pourtant son amour envers la Casa blanca. Il lui a envoyé un message positif pour son avenir.

Arrivé au Real Madrid lors de la saison 2019-2020, Eden Hazard n'a jamais réussi à s'y faire un nom. Plusieurs raisons l'ont poussé à ce destin terrible, comme les blessures à répétition et un rôle qui n'est pas le même que celui qu'il possédait à Chelsea. L'international belge (127 sélections, 33 buts) n'a jamais inscrit plus de 4 buts par saison, ce qui aurait été une anomalie lors de son aventure chez les Blues. Là-bas, il était la star de l'effectif, lui offrant notamment la Ligue Europa lors de son dernier match (4-1 contre Arsenal, 29 mai 2019).

Depuis son départ, rien ne va plus pour lui. Durant l'exercice en cours, Eden Hazard continue d'enchaîner les performances en demi-teinte, avec 8 petits matchs disputés toutes compétitions confondues (une passe décisive et un but). Des statistiques toujours plus inquiétantes, qui nous pousse à croire que le joueur va enfin finir par quitter le Real à l'issue de la saison. Pourtant, ce n'est pas ce son de cloche qui retentit à Madrid ces derniers jours.

Eden Hazard veut poursuivre sa carrière au Real Madrid

Contre toute attente, Eden Hazard a réaffirmé son amour pour le Real Madrid dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. « Honnêtement, je prévois de rester au Real Madrid la saison prochaine. Je compte rester car je veux fêter la dernière année de contrat qu'il me reste » aurait-il déclaré selon le journaliste italien. L'attaquant de 32 ans devrait donc poursuivre sa carrière à la Casa blanca, au moins jusqu'en juin 2024.

Si ses performances hallucinantes avec Chelsea remontent à plusieurs années en arrière, Eden Hazard a encore la côte. Si aucun club européen n'a manifesté son intérêt pour lui, Al-Nassr sent la bonne affaire. La nouvelle équipe de Cristiano Ronaldo a déjà tenté plusieurs coups au Real Madrid, comme Luka Modric qui devrait finalement prolonger avec les Merengues. Cette fois, c'est donc l'international belge qui lui plairait selon Foot Mercato. Acheté 100 millions d'euros en 2019 par le Real, Hazard vaut désormais... 5 millions d'euros d'après Transfermarkt. Une somme qui fera doucement rire Al-Nassr, doté d'un énorme porte-chéquier (150 millions d'euros).