Coup de tonnerre au Real Madrid : La décision tombe pour Luka Modric

En fin de contrat le 30 juin prochain, Luka Modric ne va vraisemblablement pas être prolongé par le Real Madrid.

Luka Modric vers la sortie ?

Véritable légende du Real Madrid et du football, Luka Modric devrait voir son aventure se terminer chez les Merengue. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien espagnol Marca ce matin. Alors que son contrat se termine dans deux mois, le milieu de terrain croate souhaite prolonger son bail avec le club de la capitale espagnole. Problème, aucune discussion n’a encore été engagée avec la direction du Real Madrid.

Déjà dans la même situation l’an passé, la légende croate avait convaincu ses dirigeants grâce à une très bonne saison. Malgré sa bonne entrée contre Manchester City en Ligue des Champions et sa titularisation pour le Clasico dimanche, on ne peut pas en dire autant cette année. Le vétéran a connu plusieurs blessures cette saison, et il évolue principalement comme remplaçant.

Un leader important dans le vestiaire

Malgré tout, Luka Modric souhaite absolument rester une saison de plus au Real Madrid. Le taulier sait qu’il a une grande importance dans le vestiaire de par son rôle de leader. « C’est un exemple pour tout le groupe » avait déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti à propos de lui en conférence de presse après Real Madrid – Séville (1-0) en février dernier.

Approché par l’Arabie Saoudite l’an dernier, Modric dispose cette année encore de quelques d’offres en cas de départ du Real. Son ancien club, le Dinamo Zagreb, tente de lui faire un appel du pied. L’Inter Miami se serait également montrée intéressée, tout comme l’Arabie Saoudite qui revient à la charge.