Sorti sur blessure samedi soir face au RC Lens, l’attaquant de l’OM, Alexis Sanchez, s’est soumis à des examens médicaux ce dimanche. Les résultats sont connus.

OM : Plus de peur que de mal pour Alexis Sanchez

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille cette saison, Alexis Sanchez n’a pas pu permettre à son équipe de repartir de Bollart avec les trois points de la victoire, hier soir, face au RC Lens, à l’occasion de la 34e journée. Gêné par une douleur à la cuisse, l’attaquant marseillais a dû abandonner ses partenaires après la pause. Cette sortie précipitée semble plus être une mesure de précaution qu'autre chose. L'attaquant marseillais avait en effet informé son entraîneur Igor Tudor de ce pépin physique dès la 20e minute. Aux dernières nouvelles, il y aurait plus de peur que de mal pour Alexis Sanchez.

OM : Alexis Sanchez attendu à l’entraînement

En effet, selon les informations de RMC Sport, Alexis Sanchez a passé une IRM ce matin et les premiers résultats sont jugés « rassurants. » Pour autant, l’international chilien sera suivi de près par le staff olympien cette semaine, il pourrait tout de même tenir son rang dimanche prochain contre Angers SCO, dans le cadre de la 35e levée du championnat. L’objectif est de pouvoir aligner Sanchez face aux Angevins. Tout dépendra de l'évolution de sa blessure et de sa récupération. Le média sportif explique que le numéro 70 de l’OM va « effectuer des soins et prendre les précautions nécessaires ces prochains jours. » Bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille et son entraîneur Igor Tudor.