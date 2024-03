Mercato OM : Igor Tudor prépare du lourd, 4 Marseillais visés !

Nouvel entraîneur de la Lazio Rome, Igor Tudor prévoit de renforcer son équipe lors du prochain mercato. Le Croate aurait même des vues sur quatre joueurs de l’OM, son ancien club.

Igor Tudor veut faire son marché à l’OM cet été

Moins de sept mois après sa démission surprise de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a retrouvé un nouveau banc de touche en signant à la Lazio Rome. Le technicien croate, qui a pris les rênes de l’équipe romaine en remplacement de Maurizio Sarri, se retrouve face à un défi de taille : relancer un club en difficulté et lui faire retrouver le chemin du succès en Serie A.

La Lazio Rome occupe actuellement la neuvième place du championnat italien, loin de ses ambitions initiales. Cependant, avec Igor Tudor à sa tête, l’équipe romaine entend bien inverser la tendance et se battre pour une place européenne d’ici la fin de la saison. L’entraîneur croate et son équipe travaillent donc afin de relever ce défi. Il retrouvera notamment à Lazio Rome un de ses anciens joueurs, Mattéo Guendouzi. Les deux hommes se sont côtoyés la saison dernière à l’Olympique de Marseille.

D’ailleurs, le technicien de 45 ans envisage de s’appuyer sur son passage à l’OM pour renforcer sa nouvelle équipe lors du prochain mercato estival. En effet, Igor Tudor a travaillé avec des joueurs clés de l’équipe phocéenne, notamment Valentin Rongier et Chancel Mbemba. L’ancien de la Juventus, qui a apporté de la rigueur et une ligne de conduite claire à l’OM lors de son passage, envisagerait de recruter ces deux joueurs pour renforcer la Lazio Rome.

Jonathan Clauss et Leonardo Balerdi sont également visés

Cependant, cette double opération sera très difficile en raison des exigences financières des dirigeants marseillais. Malgré tout, la Lazio Rome surveille également d’autres joueurs de l’OM sous les recommandations d’Igor Tudor. La Gazzetta Dello Sport laisse entendre que Jonathan Clauss et Leonardo Balerdi seraient également dans le viseur du club italien.

Jonathan Clauss ne sera plus qu’à une année de la fin de son contrat avec le club phocéen cet été et pourrait être vendu afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. La Lazio Rome serait tiendrait donc à l’affut pour le recruter. Auteur d’une bonne saison avec l’OM, le défenseur central pourrait aussi être vendu cet en cas d’offre intéressante, ce qui aurait alerté les recruteurs romains.

La stratégie de dépouillement de l’OM par la Lazio Rome représente en tout cas un défi financier et sportif. Néanmoins, avec les ambitions et le forcing d’Igor Tudor, cette opération pourrait se concrétiser lors du mercato estival. Reste à voir à quel prix la Lazio Rome serait prête à investir pour s’offrir ces quatre joueurs de Marseille et comment le président de l’OM, Pablo Longoria, réagira face à ces éventuelles propositions. L’été e s’annonce donc très agité pour le mercato de ces deux clubs européens.