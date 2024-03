Mercato : Igor Tudor ambitionne déjà de dépouiller l’OM !

Fraîchement nommé à la tête de la Lazio Rome, Igor Tudor s’attend à vivre un mercato estival mouvementé avec l’intention de chiper quelques joueurs à l’OM, son ancienne équipe.

Mercato OM : Igor Tudor cible deux cadres de l’OM

Igor Tudor a laissé une empreinte marquante lors de sa mémorable saison à l’Olympique de Marseille. Malgré un début tumultueux avec des sifflets du public du Vélodrome à l’été 2022, le technicien croate a su inverser la tendance en enchaînant les victoires et en proposant un football attractif à l’OM. Sa démission surprise à la fin de la saison a alors laissé de nombreux supporters perplexes. Elle était motivée par des « raisons personnelles », notamment le désir de passer plus de temps avec sa famille.

Mais après plusieurs mois d’inactivité, Igor Tudor a retrouvé un poste en Italie en devenant officiellement le nouvel entraîneur de la Lazio Rome. Il prend ainsi la succession de Maurizio Sarri, qui a démissionné après une série de mauvais résultats. À 45 ans, Igor Tudor a pour objectif de relancer l’équipe romaine en vue de décrocher une place européenne d’ici la fin de la saison, le club étant actuellement neuvième de Serie A.

En vue du prochain mercato estival, l’ancien coach de l’OM prévoit aussi de renforcer son effectif. Et parmi ses cibles figurent deux de ses anciens joueurs à Marseille, à savoir Valentin Rongier et Chancel Mbemba. La Gazzetta dello Sport indique en effet que Igor Tudor a demandé à la direction de la Lazio Rome de travailler sur la possibilité de recruter ces deux tauliers du vestiaire de l’OM. Il aimerait les avoir sous ses ordres la saison prochaine.

Valentin Rongier et Chancel Mbemba, deux situations différentes à l’OM

À noter que Valentin Rongier a encore deux ans de contrat avec l’Olympique de Marseille, ce qui offre un peu de temps à sa direction pour discuter d’une éventuelle prolongation de contrat. Par contre, al situation est différente avec Chancel Mbemba. Ce dernier sera libre dans un an, ce qui rend son cas plus urgent.

La perspective de voir le défenseur congolais partir gratuitement dans un an préoccupe le président de l’OM, Pablo Longoria, car le défenseur est estimé à 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Après l’arrivée de Mattéo Guendouzi à La Lazio l’année dernière, l’éventuelle venue de Valentin Rongier et Chancel Mbemba pourrait renforcer les liens entre Marseille et la Lazio Rome sous la houlette d’Igor Tudor.

Cependant, le départ éventuel de deux piliers de l’équipe marseillaise ne sera pas nécessairement bien accueilli par les supporters, qui voient en Rongier et Mbemba des éléments clés à l’OM. Quoiqu’il en soit, rien n’est encore décidé dans ces deux dossiers.