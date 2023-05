Après 36 ans de bons et loyaux services, Jean-Michel Aulas va officiellement passer la main. L’emblématique président de l’OL quitte ses fonctions.

Mercato OL : Le communiqué officiel envoyé aux médias

Tôt ce lundi matin, la direction de l’Olympique Lyonnais a publié un communiqué pour annoncer aux médias que Jean-Michel Aulas n'est plus le président du club. Nouveau propriétaire des Gones depuis décembre passé, l’Américain John Textor prend les commandes en devenant président directeur général du club français. Quant à Aulas, il va rester en poste trois ans, mais en tant que président d'honneur.

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général », indique le communiqué de l’Olympique Lyonnais avant d’évoquer le nouveau rôle du puissant dirigeant français.

« OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes. La priorité du nouveau Président-Directeur général et du Conseil d’administration sera de renforcer la place de l'Olympique Lyonnais sur la scène du football mondial, dans la lignée des plus hautes ambitions de son illustre histoire », ajoute l’OL. L’homme d’affaires de 74 ans va donc quitter ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais qu'il occupait depuis juin 1987, mais avec les poches bien pleines.

Mercato OL : Grosse indemnité pour Jean-Michel Aulas

Lors du rachat de l’OL en décembre 2022, John Textor et Jean-Michel Aulas avaient concluent un accord autour d'un contrat de gouvernance permettant au second de continuer à la présidence de l’écurie rhodanienne pour encore trois ans. Mais les divergences et les crispations n'ont fait que s'accumuler entre les deux hommes. Selon L’Équipe et RMC Sport, la volonté de Textor de transformer le projet sportif de l’équipe entraînée par Laurent Blanc n'a jamais reçu l’approbation d’Aulas.

Le patron d'Eagle a donc tranché et Jean-Michel Aulas passe la main à la tête du septuple Champion de France. Conformément à leur accord, le natif d’Arbresle devrait partir avec un joli chèque de 10 millions d’euros représentant son indemnité de sortie complète. D’après L’Équipe, JMA aurait décidé de conserver ses actions et devrait donc continuer à siéger au conseil d'administration d'OL Groupe.