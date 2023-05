Malgré l’apaisement de la situation entre lui et le PSG, Lionel Messi ne prolongera pas pour autant son contrat qui expire en juin prochain. La star argentine a lâché un indice sur son choix.

Après son expédition éclair au Moyen-Orient afin d’honorer son juteux contrat avec l’officie du Tourisme de l’Arabie saoudite, Lionel Messi a été sanctionné par le Paris Saint-Germain pour deux semaines. Mais l’attaquant de 35 ans a fait son retour à l’entraînement ce lundi après avoir présenté ses excuses à sa direction ainsi qu’à ses coéquipiers. Toutefois, malgré cette paix des braves entre les deux parties, l’ancien capitaine du FC Barcelone se dirige tout droit vers un départ du club de la capitale française en fin de saison. Et sa dernière intervention publique semble confirmer cette tendance.

Mercato PSG : Lionel Messi ignore le Paris SG aux Laureus World Sports Awards

Doublement récompensé lundi soir aux Laureus World Sports Awards, avec notamment le prix du sportif de l'année et membre de l'équipe de l'année après sa victoire avec l'Argentine à la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a royalement ignoré le Paris Saint-Germain dans son discours. Par contre, il a insisté sur ses moments de joie avec le Barça, son ancien club.

« C’est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance. Je fais un sport collectif et cette année, j'ai réalisé mon plus grand rêve : gagner la Coupe du monde avec mon équipe nationale. Cela m'a coûté cher, à la fin de ma carrière. J'ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale. J'ai eu beaucoup de difficultés sur mon chemin et cela m'a permis de les surmonter. Je suis reconnaissant envers ma famille et mes proches, qui me respectent. J'ai pu réaliser mon rêve. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et qui soit arrivée à notre pays après une si longue période. Tout ceci, c'est pour l'Argentine et je le répète : merci beaucoup », a déclaré le partenaire de Kylian Mbappé et Neymar Jr sur la scène.

Pour plusieurs médias espagnols, c’est le signe que Lionel Messi a définitivement tourné la page du PSG et attend juste la fin de la saison pour quitter la capitale française.