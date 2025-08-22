Stade Rennais : Un super crack attendu à Rennes !

La direction du Stade Rennais conclut un nouveau deal au Portugal. Le club breton est sur le point d’accueillir une nouvelle recrue estivale.

Mercato Stade Rennais : Une pépite proche de signer à Rennes !

Le Stade Rennais touche au but dans sa quête du successeur de Kalimuendo. Le club breton avance, pas après pas, vers la signature de Conrad Harder. Le dossier, ouvert depuis plusieurs semaines, semblait complexe. Pourtant, les lignes ont bougé.

Le Sporting Portugal, propriétaire du jeune attaquant, avait d’abord opposé un refus clair. L’offre initiale, jugée trop faible, ne convenait pas. Mais Rennes n’a pas lâché. Une seconde proposition, plus alléchante, a changé la donne. A Bola révèle que les 20 millions mis sur la table satisfont désormais les dirigeants lisboètes.

L’accord, sur la durée, se dessine aussi. Harder devrait s’engager pour quatre ans, jusqu’en juin 2029. Une opération stratégique pour Rennes, qui anticipe l’après-Kalimuendo avec un profil jeune, prometteur et déjà suivi par le Milan AC. Les Rouge et Noir ont donc pris l’avantage dans cette bataille.

Harder, 20 ans seulement, s’impose comme un buteur d’avenir. La saison dernière, pour son premier exercice avec le Sporting, il a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues. Un rendement solide qui confirme son potentiel. C’est un renfort de poids pour le tacticien du Stade Rennais, Habib Beye. Le coach sénégalais pourra compter sur cette nouvelle gâchette offensive cette saison.