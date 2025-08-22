Stade Rennais : Un flop proche de signer en Angleterre !

Un indésirable du Stade Rennais trouve preneur en Angleterre. L’opération sera bouclée dans les prochains jours.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye chasse un flop !

Birmingham, fraîchement promu en Championship, veut frapper fort cet été notamment au Stade Rennais. Le club anglais a déjà investi près de 14 millions d’euros pour renforcer son effectif. Dans la liste des arrivées : Kyogo Furuhashi, Alfons Sampsted, Bright Osayi-Samuel et Demarai Gray. Des profils variés, venus d’Écosse, des Pays-Bas, de Turquie ou encore d’Arabie Saoudite. Mais l’ambition ne s’arrête pas là.

Selon le Daily Mail, les dirigeants de Birmingham regardent désormais vers Rennes. La cible prioritaire est Mikayil Faye. Défenseur central sénégalais, 21 ans, il a débarqué en Bretagne il y a un an. Le transfert, conclu avec Barcelone, avait coûté 10,3 millions d’euros. Depuis, Faye n’a disputé que douze rencontres avec le club breton.

La situation du Sénégalais devient de plus en plus compliquée puisqu’il a été sanctionné avant le choc face à l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. L’ancien crack du Barça était venu en retard à l’entraînement. Il devra chercher une nouvelle destination.

Tom Brady, légende de la NFL et copropriétaire de Birmingham, suivrait ce dossier avec attention. L’idée serait déjà concrète : une première offre aurait été transmise aux Bretons. Le Stade Rennais, réputé pour sa capacité à valoriser ses jeunes, se retrouve donc face à un choix. Garder un joueur encore en progression ou céder à la pression anglaise. Tout indique que les deux formations vont boucler le deal.