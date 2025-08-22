Mercato FC Nantes : 3 recrues et un coup de théâtre surprise

À l’approche de la fin du mercato, le FC Nantes s’active en coulisses pour remodeler son effectif. Trois renforts sont attendus, dont une signature surprise qui pourrait faire chavirer la Beaujoire.

Mercato FC Nantes : priorité absolue avec Bella-Kotchap en ligne de mire

À Nantes, le chantier défensif ressemble à une urgence vitale. Les erreurs à répétition d’Uros Radakovic ont accéléré la recherche d’un patron en charnière. Et c’est le nom d’Armel Bella-Kotchap qui revient avec insistance. Le solide défenseur de Southampton, 22 ans, coche toutes les cases : international allemand, robuste, capable de relancer proprement, et surtout affamé de temps de jeu.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un flop en route vers la Turquie !

À voir

Mercato OM : Rabiot viré, Marseille déjà en pleine galère

Problème : la concurrence est rude et les exigences des Saints, salées. Nantes pousse pour un prêt, mais chaque heure qui passe complique les discussions. Luis Castro insiste : sans un défenseur d’envergure, difficile d’ériger son projet sur des bases solides. Pour lui, Bella-Kotchap n’est pas une option, mais une nécessité.

Milieu et attaque : entre équilibre et pragmatisme

Le milieu nantais inquiète. Francis Coquelin, malgré son expérience, traîne une fragilité physique qui le rend incertain à long terme. Conséquence : le club explore des pistes pour solidifier l’entrejeu, secteur essentiel dans le système exigeant de Castro. Côté offensif, les Canaris lorgnent Lucas Michal de l’AS Monaco.

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro mise sur un monstre en puissance

Le jeune attaquant incarne une option séduisante, mais pas prioritaire. Castro, lucide, place la solidité défensive avant les coups d’éclat offensifs. Son credo ? D’abord verrouiller derrière, ensuite libérer les ailes pour faire vibrer la Beaujoire.

Une stratégie entre jeunesse, expérience… et un coup de théâtre

Luis Castro le sait : Nantes n’a pas les moyens de Paris ni de Marseille. Son plan est donc clair : mêler jeunesse et expérience, miser sur des prêts intelligents et éviter les folies financières. L’idée : bâtir une équipe compétitive sans compromettre l’avenir du club.

À voir

Mercato ASSE : Lens crée une énorme polémique à Sainté

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Direction l’Angleterre pour Abline !

Mais au-delà de ces dossiers déjà connus, une surprise se prépare. Une signature inattendue, encore tenue secrète, pourrait rebattre les cartes et offrir un vrai bonus technique. À la Beaujoire, les supporters s’impatientent déjà : trois recrues, une surprise… et peut-être l’espoir d’une saison enfin plus sereine.